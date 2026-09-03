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Новини Мирні перемовини Відносини Росії та Індії
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Конфлікт не вирішиться, бо хтось купує чи не купує російську нафту. Потрібні дипломатія та переговори, - глава МЗС Індії Джайшанкар

Глава МЗС Індії Джайшанкар прибув до Києва

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, який перебуває з візитом у Києві, вважає, що війна Росії проти України вирішиться шляхом дипломатії та переговорів.

Про це він заявив на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Російська нафта

Так, Джайшанкар наголосив, що Індія стикається з викликом, оскільки їй треба забезпечити паливом 1,4 млрд населення за дуже складної енергетичної ситуації.

Він додав, що поважає український погляд на питання закупівлі російської нафти, але висловив сподівання, що індійський погляд також поважатимуть.

"Дозвольте мені додати, що цей конфлікт, що триває вже пʼятий рік, не буде вирішено, бо хтось купує чи не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Він вирішиться шляхом дипломатії та переговорів. Це те, до чого ми закликаємо", - зазначив Джайшанкар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імпорт російської нафти до Індії в червні зріс до рекордного рівня, – Reuters

Що передувало

  • Нагадаємо, що глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар прибув до Києва, це перший в історії окремий двосторонній візит міністра закордонних справ Республіки Індія до України.
  • Раніше повідомлялося, що 31 серпня російський диктатор Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонню зустріч  в Бішкеку. Моді наголосив, що кожен день російсько-української війни "відкидає людство назад" та закликав перейти від "нескінченної війни" до закінчення військових дій: "Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству".

Читайте: Індія купувала і буде купувати нафту в Росії незалежно від дозволів США, - уряд

Автор: 

Індія (533) нафта (2067) перемовини (3832)
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Топ коментарі
+10
Хтось фінансує, хтось не фінансує загарбника. А хтось просто гребе гроші на життях українців. І це не тільки міндіч & Co
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03.09.2026 15:24 Відповісти
+8
Маячню меле індус, його держава безпосередньо виступає спонсором продовження війни.
Подобається це йому чи ні.
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03.09.2026 15:38 Відповісти
+4
Індус, продай нам 10 тактичних ядерних ракет і війна скінчиться!
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03.09.2026 15:22 Відповісти

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