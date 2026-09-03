Конфлікт не вирішиться, бо хтось купує чи не купує російську нафту. Потрібні дипломатія та переговори, - глава МЗС Індії Джайшанкар

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, який перебуває з візитом у Києві, вважає, що війна Росії проти України вирішиться шляхом дипломатії та переговорів.

Про це він заявив на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Російська нафта

Так, Джайшанкар наголосив, що Індія стикається з викликом, оскільки їй треба забезпечити паливом 1,4 млрд населення за дуже складної енергетичної ситуації.

Він додав, що поважає український погляд на питання закупівлі російської нафти, але висловив сподівання, що індійський погляд також поважатимуть.

"Дозвольте мені додати, що цей конфлікт, що триває вже пʼятий рік, не буде вирішено, бо хтось купує чи не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Він вирішиться шляхом дипломатії та переговорів. Це те, до чого ми закликаємо", - зазначив Джайшанкар.

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Що передувало

Нагадаємо, що глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар прибув до Києва, це перший в історії окремий двосторонній візит міністра закордонних справ Республіки Індія до України.

Раніше повідомлялося, що 31 серпня р осійський диктатор Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонню зустріч в Бішкеку. Моді наголосив, що кожен день російсько-української війни "відкидає людство назад" та закликав перейти від "нескінченної війни" до закінчення військових дій: "Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству".

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