Конфликт не разрешится от того, покупает кто-то российскую нефть или нет. Нужны дипломатия и переговоры, - глава МИД Индии Джайшанкар

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся с визитом в Киеве, считает, что война России против Украины будет урегулирована путем дипломатии и переговоров.

Об этом он заявил на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Российская нефть

Так, Джайшанкар подчеркнул, что Индия сталкивается с вызовом, поскольку ей необходимо обеспечить топливом 1,4 млрд населения в условиях очень сложной энергетической ситуации.

Он добавил, что уважает позицию Украины по вопросу закупки российской нефти, но выразил надежду, что позицию Индии также будут уважать.

"Позвольте мне добавить, что этот конфликт, продолжающийся уже пятый год, не будет решен из-за того, что кто-то покупает или не покупает нефть, глинозем, минералы, металлы или удобрения. Он будет решен путем дипломатии и переговоров. Именно к этому мы призываем", — отметил Джайшанкар.

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Что предшествовало

Напомним, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Киев; это первый в истории отдельный двусторонний визит министра иностранных дел Республики Индия в Украину.

Ранее сообщалось, что 31 августа российский диктатор Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу в Бишкеке. Моди подчеркнул, что каждый день российско-украинской войны "отбрасывает человечество назад", и призвал перейти от "бесконечной войны" к прекращению военных действий: "Индия выступает за то, чтобы решать все проблемы мирным путем, это нужно всему человечеству".

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