Побив ветерана бригади "Едельвейс" у Чернівцях: чоловіка оштрафували на 1700 гривень
Мешканця Буковини, який побив ветерана 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Вадима Русу у Чернівцях, оштрафували на 1700 гривень. У суді чоловік повністю визнав свою провину.
Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду, який Суспільному надав сам Вадим Русу, передає Цензор.НЕТ.
Обставини нападу
Згідно з документом, ситуація сталася орієнтовно о 23:30 9 серпня біля Соборної площі Чернівців.
"Під час раптового конфлікту й керуючись раптово виниклим умислом спричинити тілесні ушкодження [...], наніс приблизно чотири удари кулаками в обличчя Русу", — йдеться у вироку.
Менш ніж за десять хвилин чоловік продовжив словесну перепалку з ветераном і приблизно десять разів вдарив його в голову та обличчя. Внаслідок цього у Русу зафіксували синці, рани голови, травми коліна та крововиливи на губі.
За висновками судмедексперта, це були легкі травми, які спричинили короткочасний розлад здоров'я потерпілого.
Рішення суду
- У суді чоловік "беззаперечно визнав" свою провину. Його щире каяття, сприяння у розслідуванні та відсутність судимостей суд визнав пом'якшувальними обставинами, відтак призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.
Що розповідає військовий
За словами військовослужбовця 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Вадима Русу, незнайомий чоловік підійшов до нього та почав бити — причини цього йому невідомі.
"Він мене дуже сильно побив. Я головою вдарився об землю, весь у крові був. На місце, де побили, люди викликали поліцію", — сказав Русу.
Військовий розповів, що після інциденту поїхав додому, однак його стан погіршився, тож він звернувся до медиків.
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