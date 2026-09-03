Побив ветерана бригади "Едельвейс" у Чернівцях: чоловіка оштрафували на 1700 гривень

Фото: Вадим Русу / Facebook Глибока News

Мешканця Буковини, який побив ветерана 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Вадима Русу у Чернівцях, оштрафували на 1700 гривень. У суді чоловік повністю визнав свою провину.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду, який Суспільному надав сам Вадим Русу, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини нападу

Згідно з документом, ситуація сталася орієнтовно о 23:30 9 серпня біля Соборної площі Чернівців.

"Під час раптового конфлікту й керуючись раптово виниклим умислом спричинити тілесні ушкодження [...], наніс приблизно чотири удари кулаками в обличчя Русу", — йдеться у вироку.

Менш ніж за десять хвилин чоловік продовжив словесну перепалку з ветераном і приблизно десять разів вдарив його в голову та обличчя. Внаслідок цього у Русу зафіксували синці, рани голови, травми коліна та крововиливи на губі.

За висновками судмедексперта, це були легкі травми, які спричинили короткочасний розлад здоров'я потерпілого.

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Рішення суду

У суді чоловік "беззаперечно визнав" свою провину. Його щире каяття, сприяння у розслідуванні та відсутність судимостей суд визнав пом'якшувальними обставинами, відтак призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.

Що розповідає військовий

За словами військовослужбовця 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Вадима Русу, незнайомий чоловік підійшов до нього та почав бити — причини цього йому невідомі.

"Він мене дуже сильно побив. Я головою вдарився об землю, весь у крові був. На місце, де побили, люди викликали поліцію", — сказав Русу.

Військовий розповів, що після інциденту поїхав додому, однак його стан погіршився, тож він звернувся до медиків.

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