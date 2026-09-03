Избил ветерана бригады "Эдельвейс" в Черновцах: мужчину оштрафовали на 1700 гривен

Фото: Вадим Русу / Facebook Глибока News

Житель Буковины, избивший в Черновцах ветерана 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вадима Русу, был оштрафован на 1700 гривен. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда, который "Суспільному" предоставил сам Вадим Русу, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства нападения

Согласно документу, инцидент произошел примерно в 23:30 9 августа возле Соборной площади Черновцов.

"Во время внезапного конфликта и руководствуясь внезапно возникшим умыслом причинить телесные повреждения [...], нанес примерно четыре удара кулаками в лицо Русу", - говорится в приговоре.

Менее чем через десять минут мужчина продолжил словесную перепалку с ветераном и примерно десять раз ударил его по голове и лицу. В результате у Руса были зафиксированы синяки, раны головы, травмы колена и кровоизлияния на губе.

По заключению судмедэксперта, это были легкие травмы, которые вызвали кратковременное нарушение здоровья потерпевшего.

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Решение суда

В суде мужчина "безоговорочно признал" свою вину. Его искреннее раскаяние, содействие в расследовании и отсутствие судимостей суд признал смягчающими обстоятельствами, в связи с чем назначил ему штраф в размере 1700 гривен.

Что рассказывает военный

По словам военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вадима Русу, незнакомый мужчина подошел к нему и начал избивать - причины этого ему неизвестны.

"Он меня очень сильно избил. Я головой ударился о землю, весь был в крови. На место, где меня избили, люди вызвали полицию", - сказал Русу.

Военный рассказал, что после инцидента поехал домой, однако его состояние ухудшилось, поэтому он обратился к врачам.

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