Избил ветерана бригады "Эдельвейс" в Черновцах: мужчину оштрафовали на 1700 гривен
Житель Буковины, избивший в Черновцах ветерана 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вадима Русу, был оштрафован на 1700 гривен. В суде мужчина полностью признал свою вину.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда, который "Суспільному" предоставил сам Вадим Русу, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства нападения
Согласно документу, инцидент произошел примерно в 23:30 9 августа возле Соборной площади Черновцов.
"Во время внезапного конфликта и руководствуясь внезапно возникшим умыслом причинить телесные повреждения [...], нанес примерно четыре удара кулаками в лицо Русу", - говорится в приговоре.
Менее чем через десять минут мужчина продолжил словесную перепалку с ветераном и примерно десять раз ударил его по голове и лицу. В результате у Руса были зафиксированы синяки, раны головы, травмы колена и кровоизлияния на губе.
По заключению судмедэксперта, это были легкие травмы, которые вызвали кратковременное нарушение здоровья потерпевшего.
Решение суда
- В суде мужчина "безоговорочно признал" свою вину. Его искреннее раскаяние, содействие в расследовании и отсутствие судимостей суд признал смягчающими обстоятельствами, в связи с чем назначил ему штраф в размере 1700 гривен.
Что рассказывает военный
По словам военнослужащего 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вадима Русу, незнакомый мужчина подошел к нему и начал избивать - причины этого ему неизвестны.
"Он меня очень сильно избил. Я головой ударился о землю, весь был в крови. На место, где меня избили, люди вызвали полицию", - сказал Русу.
Военный рассказал, что после инцидента поехал домой, однако его состояние ухудшилось, поэтому он обратился к врачам.
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