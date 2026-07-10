Избиение ветерана АТО из-за замечания о российской музыке в Затоке: полиция начала расследование

В курортном поселке Затока Одесской области мужчина жестоко избил ветерана АТО из-за замечания по поводу российской музыки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.

Об этом 10 июля сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Расследование

Отмечается, что во время конфликта, возникшего между ветераном и другим отдыхающим, последний вступил в драку и избил военного металлической палкой по голове. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту избиения полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 (умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что пострадавший в 2014 году находился в зоне АТО, а в 2015 году получил статус участника боевых действий. В настоящее время он не является военнослужащим.

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Что этому предшествовало?

Накануне жена пострадавшего защитника Екатерина рассказала, что в поселке Затока в Одесской области, на территории отеля, мужчина жестоко избил действующего военного, ветерана АТО, который сделал ему замечание из-за российской музыки. Нападавший душил потерпевшего арматурой на глазах у двух маленьких детей.

Нападавший, которого идентифицировали как Стопчинского Виктора Борисовича , схватил электроплитку и ударил ею военного по плечу. Следующий удар арматурой пришелся прямо по голове ветерана.

, схватил электроплитку и ударил ею военного по плечу. Следующий удар арматурой пришелся прямо по голове ветерана. Как выяснила Екатерина, Виктор Стопчинский — известная личность в регионе. Местные жители и блогеры из города Подольск сообщили, что в отношении этого мужчины уже возбуждено как минимум два уголовных дела. По словам очевидцев, ранее мужчина нападал на людей с пистолетом. Одному из местных блогеров в Подольске Стопчинский сломал челюсть.

После того как об этом инциденте стало известно в соцсетях, Екатерине стало известно, что Стопчинский якобы неоднократно "откупался" от полиции, из-за чего и чувствует безнаказанность и продолжает пропагандировать "русский мир" и нападать на людей.

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