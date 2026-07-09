Сломанная рука, нос, пробитая голова: в Затоке мужчина избил военного арматурой из-за замечания о российской музыке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В поселке Затока Одесской области на территории отеля мужчина жестоко избил действующего военнослужащего, ветерана АТО, который сделал ему замечание из-за русской музыки. Нападавший душил пострадавшего арматурой на глазах у двух маленьких детей.

Об этом сообщила жена пострадавшего защитника, которая подробно описала инцидент, произошедший 4 июля в отеле, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам женщины, она вместе с мужем, ветераном АТО и участником боевых действий Сергеем Пигурой, приехали на отдых. В тот же день на территории отеля один из отдыхающих включил российские треки.

Как говорит жена Екатерина, её муж вежливо попросил выключить музыку страны-агрессора, на что в ответ услышал: "Буду слушать всё, что хочу", после чего тот сделал музыку ещё громче. Когда Сергей подошёл ближе и сказал, что он военный, мужчина подошёл вплотную, спровоцировав потасовку.

Далее события развивались в считанные минуты: нападавший, которого опознали как Стопчинского Виктора Борисовича, схватил электроплитку и ударил ею военного по плечу. Когда Екатерина попыталась разнять мужчин, злоумышленник выхватил металлическую арматуру и начал ею размахивать. Сергей подставил руку, защищая жену, и получил сильный удар, а следующий удар арматурой пришелся прямо по голове ветерана. Теряя сознание, военный упал, после чего нападавший начал душить его арматурой, — вспоминает Екатерина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое молодых людей напали на военного, проходившего реабилитацию в Киеве: им сообщено о подозрении. ФОТО

Все это происходило на глазах у двух маленьких детей супругов, которые сильно испугались и плакали. Совместными усилиями жены и очевидцев, подбежавших на крики, нападавшего удалось оттащить. Даже после этого обидчик схватил ещё более крупную металлическую палку и снова бросился на военного с криками: "Я тебя убью!".

На место происшествия вызвали скорую помощь и правоохранителей.

"В настоящее время Сергей Пигура находится на стационарном лечении в больнице поселка Овидиополь. Несмотря на серьезность травм — сотрясение мозга, пробитую голову, сломанные нос и руку, а также наложенные на лицо швы, — по состоянию на 9 июля правоохранители Белгород-Днестровского района до сих пор не допросили пострадавшего военного", — говорит жена защитника.





"Полиция не сделала сразу то, что должна была: нападавшего не допросили, не проверили на алкогольное или наркотическое опьянение, не опросили свидетелей. Взяли только показания и забрали трубу на экспертизу. Создается впечатление, будто дело просто хотят "замять". Мужчине назначили молодую следовательницу без опыта, которая даже не знает, что такое следственный эксперимент", — возмущается жена ветерана.

Семья опасается, что дело затягивают намеренно.

Что известно о нападавшем?

Как выяснила Екатерина, Виктор Стопчинский — известная личность в регионе. Местные жители и блогеры из города Подольск сообщили, что на этого мужчину уже заведено как минимум два уголовных дела.

По словам очевидцев, ранее мужчина нападал на людей с пистолетом. Одному из местных блогеров в Подольске Стопчинский сломал челюсть.

После того как об этом событии стало известно в соцсетях, Екатерине стало известно, что Стопчинский якобы неоднократно "откупался" от полиции, из-за чего и чувствует безнаказанность и продолжает пропагандировать "русский мир" и нападать на людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК: один из военных погиб, другой ранен