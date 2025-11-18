Троє молодиків напали на військового, який проходив реабілітацію у Києві: Їм повідомлено про підозру. ФОТО
Трьом чоловікам віком 18, 19 та 28 років повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому щодо військовослужбовця, та заподіянні йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Словесний конфлікт переріс у бійку
Інцидент стався по вул. Юлії Здановської у Києві. Між групою молодиків та 38-річним військовослужбовцем, який проходить реабілітацію у столиці, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті цього військового повалили на землю та почали завдавати йому ударів руками та ногами. Після цього нападники втекли.
Нападників вже затримали
Їх затримали та повідомили про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Досудове розслідування проводиться Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.
А так все дієво, економічно, наочно, щоб висіли оті *********-тітушки, навпроти міськ ради! «Чомусь», стефанчуки-зеленський-та оте ********* держсекретарів, що перебуває в Будинку Уряду, усіляко саботують упродовж 4 років, внесення нагальних ЗМІН до законодавства щодо покарання *********в, під час дії Особливо періоду та воєнного стану!?!?!
Що цей генофонд в тилу слухає кацапську музику і втикає кацапський контент в тікток - то таке.