Троє молодиків напали на військового, який проходив реабілітацію у Києві: Їм повідомлено про підозру. ФОТО

Трьом чоловікам віком 18, 19 та 28 років повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому щодо військовослужбовця, та заподіянні йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Словесний конфлікт переріс у бійку

Інцидент стався по вул. Юлії Здановської у Києві. Між групою молодиків та 38-річним військовослужбовцем, який проходить реабілітацію у столиці, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті цього військового повалили на землю та почали завдавати йому ударів руками та ногами. Після цього нападники втекли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє грабіжників напали з ножем на військового, який лікувався у Києві після поранення. Їх затримано. ФОТОрепортаж

Нападників вже затримали

Їх затримали та повідомили про підозру.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування проводиться Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.

Також читайте: Невідомі вдарили та скинули з крісла чоловіка у військовій формі у Києві. Поліція підозрює, що конфлікт інсценований для провокації