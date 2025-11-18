Троє молодиків напали на військового, який проходив реабілітацію у Києві: Їм повідомлено про підозру. ФОТО

Трьом чоловікам віком 18, 19 та 28 років повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому щодо військовослужбовця, та заподіянні йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Словесний конфлікт переріс у бійку

Інцидент стався по вул. Юлії Здановської у Києві. Між групою молодиків та 38-річним військовослужбовцем, який проходить реабілітацію у столиці, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті цього військового повалили на землю та почали завдавати йому ударів руками та ногами. Після цього нападники втекли.

Нападників вже затримали

Їх затримали та повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування проводиться Голосіївським УП ГУНП в м. Києві.

Топ коментарі
+11
це апологєти "партіі піва". Потім перейдуть у партію "явастуданєпасилал".
18.11.2025 12:48 Відповісти
+10
Покидьки Гарно,що встановили...Показово судити та дати принципову оцінку...у тому числі батькам потвор....
18.11.2025 12:49 Відповісти
+8
Ну які ж це молодики, це *********-тітушки, яких треба просто ВІШАТИ на вірьовці! А тепер почнеться тягомотина отих портновських прокурв та судівських телепнів(то відпустка, то на лікарняному, то за сімейними обставинами, то ще 100 вигаданих причин, аби гроші нараховувалися)!!
А так все дієво, економічно, наочно, щоб висіли оті *********-тітушки, навпроти міськ ради! «Чомусь», стефанчуки-зеленський-та оте ********* держсекретарів, що перебуває в Будинку Уряду, усіляко саботують упродовж 4 років, внесення нагальних ЗМІН до законодавства щодо покарання *********в, під час дії Особливо періоду та воєнного стану!?!?!
18.11.2025 12:56 Відповісти
Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
18.11.2025 12:49 Відповісти
Всі хто говорить кацапською у низ Молофя по губам тече
18.11.2025 12:53 Відповісти

18.11.2025 14:33 Відповісти
анижедети
18.11.2025 13:01 Відповісти
той урод якому 28 чому не у війську? урода в окоп ,а двох (19 і 18) пі...рів на пєтушатню хай пацани порадіють ...
18.11.2025 13:03 Відповісти
а кажуть немає воювати! терміново встановити мобілізаційний вік з 18и! хай там воюють!
18.11.2025 13:05 Відповісти
Невже немає управи на цю малолітню сруязику сволоту що по всьому Києву кучкується?? Може час мобілізувати ?
18.11.2025 13:14 Відповісти
18, 19 років - це ж генофонд, який усілякі сердобольні жіночки закликають берегти.
Що цей генофонд в тилу слухає кацапську музику і втикає кацапський контент в тікток - то таке.
18.11.2025 13:22 Відповісти
Спєрьматозоїдов храеіліщє
19.11.2025 02:10 Відповісти
 
 