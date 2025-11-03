Двоє грабіжників напали з ножем на військового, який лікувався у Києві після поранення. Їх затримано. ФОТОрепортаж

Двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який перебував на лікуванні у Києві після поранень.

Обставини злочину

Як зазначається, на чоловіка напали ввечері з ножем та викруткою, вимагаючи віддати особисті речі - мобільний телефон, павербанк та гроші. Забрали нападники навіть парфуми, які військовий мав із собою.









Затримання нападників

Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

