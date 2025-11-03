УКР
Напад на військового у Києві
3 046 7

Двоє грабіжників напали з ножем на військового, який лікувався у Києві після поранення. Їх затримано. ФОТОрепортаж

Двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який перебував на лікуванні у Києві після поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Обставини злочину

Як зазначається, на чоловіка напали ввечері з ножем та викруткою, вимагаючи віддати особисті речі - мобільний телефон, павербанк та гроші. Забрали нападники навіть парфуми, які військовий мав із собою.

У Києві напали на пораненого військового
Затримання нападників

  • Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.
  • Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.
  • Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (20392) напад (1176) прокуратура (3769) військовослужбовці (5011)
з ножем ждя чистки овочів??
оце так на дозу тре було
показати весь коментар
03.11.2025 14:26
Ухилянт неминуче стає злочинцем та здебільшого пособником кацапських окупантів. Треба ж якось заробляти на харчі і ухилянтські підгузники. Ця сциклива срань уже повилазила на вулиці столиці. Влада продовжує панькатися з цими пдрми.
показати весь коментар
03.11.2025 14:36
Це біосміття. На утилізацію.
показати весь коментар
03.11.2025 14:36
В країні, де безліч вакансій і можливостей для законного заробітку, ці двоє торчків вирішили що краще ризикнути своїм нікчемим життям....
показати весь коментар
03.11.2025 14:47
Этих тварей надо сразу передать на "перевоспитание" в какую-нибудь действующую часть ВСУ, а потом, то что от них останется - закопать в близлежащей канаве..
показати весь коментар
03.11.2025 15:05
А чому розмиті обличчя?

Може це не перше їх пограбування.

Може хтось впізнає...
показати весь коментар
03.11.2025 15:16
А нельзя ли как нибудь организовать этим ********* попытку к бегству?
показати весь коментар
03.11.2025 15:30
 
 