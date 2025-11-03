Двоє грабіжників напали з ножем на військового, який лікувався у Києві після поранення. Їх затримано. ФОТОрепортаж
Двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який перебував на лікуванні у Києві після поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Обставини злочину
Як зазначається, на чоловіка напали ввечері з ножем та викруткою, вимагаючи віддати особисті речі - мобільний телефон, павербанк та гроші. Забрали нападники навіть парфуми, які військовий мав із собою.
Затримання нападників
- Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.
- Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.
- Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оце так на дозу тре було
Може це не перше їх пограбування.
Може хтось впізнає...