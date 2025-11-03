Двое грабителей напали с ножом на военного, который лечился в Киеве после ранения. Они задержаны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум мужчинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на 27-летнего военнослужащего ВСУ, который находился на лечении в Киеве после ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Обстоятельства преступления

Как отмечается, на мужчину напали вечером с ножом и отверткой, требуя отдать личные вещи - мобильный телефон, павербанк и деньги. Нападавшие забрали даже духи, которые военный имел при себе.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Задержание нападавших

Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в разбое, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Мужчины напали на авто ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж