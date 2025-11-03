Двое грабителей напали с ножом на военного, который лечился в Киеве после ранения. Они задержаны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Двум мужчинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на 27-летнего военнослужащего ВСУ, который находился на лечении в Киеве после ранений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Обстоятельства преступления
Как отмечается, на мужчину напали вечером с ножом и отверткой, требуя отдать личные вещи - мобильный телефон, павербанк и деньги. Нападавшие забрали даже духи, которые военный имел при себе.
Задержание нападавших
- Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в разбое, совершенном в условиях военного положения.
- Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
