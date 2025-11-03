РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9473 посетителя онлайн
Новости Фото Нападение на военного в Киеве
2 557 7

Двое грабителей напали с ножом на военного, который лечился в Киеве после ранения. Они задержаны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двум мужчинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на 27-летнего военнослужащего ВСУ, который находился на лечении в Киеве после ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Обстоятельства преступления

Как отмечается, на мужчину напали вечером с ножом и отверткой, требуя отдать личные вещи - мобильный телефон, павербанк и деньги. Нападавшие забрали даже духи, которые военный имел при себе.

В Киеве напали на раненого военного
В Киеве напали на раненого военного
В Киеве напали на раненого военного
В Киеве напали на раненого военного

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Задержание нападавших

  • Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в разбое, совершенном в условиях военного положения.
  • Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте также: Мужчины напали на авто ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26311) нападение (2266) прокуратура (5087) военнослужащие (6371)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з ножем ждя чистки овочів??
оце так на дозу тре було
показать весь комментарий
03.11.2025 14:26 Ответить
Ухилянт неминуче стає злочинцем та здебільшого пособником кацапських окупантів. Треба ж якось заробляти на харчі і ухилянтські підгузники. Ця сциклива срань уже повилазила на вулиці столиці. Влада продовжує панькатися з цими пдрми.
показать весь комментарий
03.11.2025 14:36 Ответить
Це біосміття. На утилізацію.
показать весь комментарий
03.11.2025 14:36 Ответить
В країні, де безліч вакансій і можливостей для законного заробітку, ці двоє торчків вирішили що краще ризикнути своїм нікчемим життям....
показать весь комментарий
03.11.2025 14:47 Ответить
Этих тварей надо сразу передать на "перевоспитание" в какую-нибудь действующую часть ВСУ, а потом, то что от них останется - закопать в близлежащей канаве..
показать весь комментарий
03.11.2025 15:05 Ответить
А чому розмиті обличчя?

Може це не перше їх пограбування.

Може хтось впізнає...
показать весь комментарий
03.11.2025 15:16 Ответить
А нельзя ли как нибудь организовать этим ********* попытку к бегству?
показать весь комментарий
03.11.2025 15:30 Ответить
 
 