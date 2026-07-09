Зламана рука, ніс, пробита голова: у Затоці чоловік арматурою побив військового через зауваження про російську музику. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селищі Затока, що на Одещині, на території готелю чоловік жорстоко побив діючого військового, ветерана АТО, який зробив йому зауваження через російську музику. Нападник душив потерпілого арматурою на очах у двох маленьких дітей.

Про це повідомила дружина постраждалого захисника, яка детально описала інцидент, що стався 4 липня в готелі, передає коресподент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами жінки, вона разом із чоловіком, ветераном АТО та учасником бойових дій Сергієм Пігурою, приїхали на відпочинок. Того ж дня на території готелю один із відпочиваючих увімкнув російські треки.

Як каже дружина Катерина, її чоловік ввічливо попросив вимкнути музику країни-агресора, на що у відповідь почув: "Буду слухати все, що хочу", після чого зробив ще гучніше. Коли Сергій підійшов ближче і сказав, що він військовий, чоловік підійшов упритул, спровокувавши штовханину.

Далі події розвивалися за лічені хвилини: нападник, якого ідентифікували як Стопчинського Віктора Борисовича, схопив електропічку і вдарив нею військового в плече. Коли Катерина спробувала розняти чоловіків, зловмисник вихопив металеву арматуру та почав нею розмахувати. Сергій підставив руку, захищаючи дружину, та отримав сильний удар, а наступний удар арматурою прийшовся прямо по голові ветерана. Втрачаючи свідомість, військовий упав, після чого нападник почав душити його арматурою, - згадує Катерина.

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Усе це відбувалося на очах у двох маленьких дітей подружжя, які сильно перелякалися і плакали. Спільними зусиллями дружини та очевидців, які підбігли на крики, - нападника вдалося відтягнути. Навіть після цього кривдник схопив ще більшу металеву палицю і знову кидався на військового з криками: "Я тебе вб’ю!".

На місце події викликали швидку та правоохоронців.

"Наразі Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні селища Овідіополь. Попри серйозність травм - струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, а також накладені на обличчя шви, - станом на 9 липня правоохоронці Білгород-Дністровського району досі не допитали постраждалого військового", - каже дружина захисника.





"Поліція не зробила одразу те, що мала: нападника не допитали, не перевірили на алкогольне чи наркотичне сп'яніння, не опитали свідків. Взяли лише пояснення і забрали трубу на експертизу. Враження, наче справу хочуть просто "зам'яти". Чоловіку дали молоду слідчу без досвіду, яка навіть не знає, що таке слідчий експеримент", - обурюється дружина ветерана.

Родина боїться, що справу затягують навмисно.

Що відомо про нападника?

Як з'ясувала Катерина, Віктор Стопчинський відома персона в регіоні. Місцеві мешканці та блогери з міста Подільськ повідомили, що цей чоловік уже має щонайменше два відкриті кримінальні провадження.

За словами очевидців, раніше чоловік нападав на людей із пістолетом. Одному з місцевих блогерів у Подільську Стопчинський зламав щелепу.

Після розголосу цієї події у соцмережах, Катерині стало відомо, що Стопчинський начебто неодноразово "відкуповувався" від поліції, через що й відчуває безкарність і продовжує пропагувати "рускій мір" та нападати на людей.

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