Побиття ветерана АТО через зауваження про російську музику у Затоці: поліція почала розслідування

У курортному селищі Затока Одеської області чоловік жорстоко побив ветерана АТО через зауваження щодо російської музики. Правоохоронці почали кримінальне провадження за цим фактом.

Про це 10 липня повідомили у ГУ Національної поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

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Розслідування

Зазначається, що під час конфлікту, який виник між ветераном та іншим відпочивальником, останній кинувся в бійку та побив військового металевою палицею по голові. Потерпілий дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом побиття поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що потерпілий у 2014 році перебував у зоні АТО та у 2015 році отримав статус учасника бойових дій. Нині він не є військовослужбовцем.

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Що передувало?

Напередодні дружина постраждалого захисника Катерина розповіла, що у селищі Затока на Одещині, на території готелю, чоловік жорстоко побив діючого військового, ветерана АТО, який зробив йому зауваження через російську музику. Нападник душив потерпілого арматурою на очах у двох маленьких дітей.

Нападник, якого ідентифікували як Стопчинського Віктора Борисовича , схопив електропічку і вдарив нею військового в плече. Наступний удар арматурою прийшовся прямо по голові ветерана.

, схопив електропічку і вдарив нею військового в плече. Наступний удар арматурою прийшовся прямо по голові ветерана. Як з'ясувала Катерина, Віктор Стопчинський відома персона в регіоні. Місцеві мешканці та блогери з міста Подільськ повідомили, що цей чоловік уже має щонайменше два відкриті кримінальні провадження. За словами очевидців, раніше чоловік нападав на людей із пістолетом. Одному з місцевих блогерів у Подільську Стопчинський зламав щелепу.

Після розголосу цієї події у соцмережах, Катерині стало відомо, що Стопчинський начебто неодноразово "відкуповувався" від поліції, через що й відчуває безкарність і продовжує пропагувати "рускій мір" та нападати на людей.

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