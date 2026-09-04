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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 493 790 осіб (+1 440 за добу), 12 325 танків, 49 162 артсистем, 25 272 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 493 790 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 493 790 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 325 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.
  • артилерійських систем – 49 162 (+77) од.
  • РСЗВ – 2 088 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 604 (+4) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.
  • спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.

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втрати ворога на ранок 4 вересня

Автор: 

Генштаб ЗС (8972) ліквідація (4598) знищення (10991)
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