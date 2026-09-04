Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 493 790 осіб (+1 440 за добу), 12 325 танків, 49 162 артсистем, 25 272 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 493 790 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 493 790 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 325 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од.

артилерійських систем – 49 162 (+77) од.

РСЗВ – 2 088 (+3) од.

засоби ППО – 1 604 (+4) од.

літаків – 441 (+0) од.

гелікоптерів – 355 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од.

крилаті ракети – 5 070 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од.

спеціальна техніка – 4 636 (+8) од.

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