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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 493 790 человек (+1 440 за сутки), 12 325 танков, 49 162 артсистем, 25 272 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 493 790 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 493 790 (+1 440) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 325 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 272 (+8) шт.
  • артиллерийских систем – 49 162 (+77) шт.
  • РСЗО – 2 088 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 604 (+4) ед.
  • самолетов – 441 (+0) шт.
  • вертолетов – 355 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 489 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 497 911 (+1 890) шт.
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 143 642 (+492) шт.
  • специальная техника – 4 636 (+8) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 199 боевых столкновений: ВСУ отразили 26 штурмов на Покровском направлении, — Генштаб

потери противника на утро 4 сентября

Автор: 

Генштаб ВС (8697) ликвидация (4551) уничтожение (10684)
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