На фронте произошло 199 боевых столкновений: ВСУ отразили 26 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала суток 3 сентября произошло 199 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанёс 73 авиаудара, сбросил 209 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6111 дронов-камикадзе и осуществил 2374 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на направлениях Украины
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, Вильчи, Охримовки и Бочкового; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении противник не проводил наступательных действий.
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах Копанок, Новоегоровки, Новоселовки, Дробишевого, Лимана и Дибровы; еще два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Озерного и Кривой Луки; две атаки продолжаются.
На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не отмечено.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Николайполя, Райского и Павловки.
- Всего на Покровском направлении отражено 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Софиевка, Торецкое, Приют, Белицкое, Шевченко, Доброполье, Новогришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новопавловка. Три боевые столкновения продолжаются.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 56 оккупантов и 18 - ранены; уничтожено девять единиц автомобильной, четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 31 укрытие противника. Повреждено пять единиц автомобильной техники, семь артиллерийских систем, одна единица специальной техники, восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 157 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 365 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Егоровки.
- Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районе населенного пункта Воздвижевка.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Орехова и Приморского.
На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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