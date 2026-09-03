На фронте произошло 199 боевых столкновений: ВСУ отразили 26 штурмов на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток 3 сентября произошло 199 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанёс 73 авиаудара, сбросил 209 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6111 дронов-камикадзе и осуществил 2374 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на направлениях Украины

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Лимана, Старицы, Вильчи, Охримовки и Бочкового; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник не проводил наступательных действий.

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На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах Копанок, Новоегоровки, Новоселовки, Дробишевого, Лимана и Дибровы; еще два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Озерного и Кривой Луки; две атаки продолжаются.

На Краматорском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не отмечено.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов вблизи Константиновки, Ильиновки, Николайполя, Райского и Павловки.

Всего на Покровском направлении отражено 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Софиевка, Торецкое, Приют, Белицкое, Шевченко, Доброполье, Новогришино, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новопавловка. Три боевые столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 56 оккупантов и 18 - ранены; уничтожено девять единиц автомобильной, четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 31 укрытие противника. Повреждено пять единиц автомобильной техники, семь артиллерийских систем, одна единица специальной техники, восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 157 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 365 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Егоровки.

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районе населенного пункта Воздвижевка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Орехова и Приморского.

На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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