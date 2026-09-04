У Чернівцях помер 16-річний підліток, якого збив п’яний водій: хлопець майже два тижні був у комі

У Чернівцях помер 16-річний хлопець, який майже два тижні перебував у комі після ДТП на вулиці Руській. За даними правоохоронців, у його електроскутер врізався 20-річний водій Mercedes-Benz, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про смерть підлітка повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі. Обставини самої ДТП раніше оприлюднила поліція області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Аварія сталася ввечері 22 серпня на вулиці Руській, 175. За даними слідства, 20-річний водій Mercedes-Benz зіткнувся з електроскутером Fada, яким керував 16-річний житель Чернівців.

Підлітка у важкому стані та без свідомості доправили до лікарні. Врятувати його не вдалося – після майже двох тижнів у комі хлопець помер.

Після смерті потерпілого правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил дорожнього руху особою у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

20-річному підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Прокурор знову клопотатиме перед судом про тримання підозрюваного під вартою без можливості внесення застави", – повідомили у прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мати на смерть збила однорічного сина на Одещині, - поліція