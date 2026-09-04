В Черновцах умер 16-летний подросток, которого сбил пьяный водитель: парень почти две недели был в коме

В Черновцах скончался 16-летний юноша, который почти две недели находился в коме после ДТП на улице Русской. По данным правоохранительных органов, в его электросамокат врезался 20-летний водитель Mercedes-Benz, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти подростка сообщили в Черновицкой областной прокуратуре. Обстоятельства самого ДТП ранее обнародовала полиция области.

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Авария произошла вечером 22 августа на улице Русской, 175. По данным следствия, 20-летний водитель Mercedes-Benz столкнулся с электроскутером Fada, которым управлял 16-летний житель Черновцов.

Подростка в тяжелом состоянии и без сознания доставили в больницу. Спасти его не удалось – после почти двух недель в коме парень скончался.

После смерти потерпевшего правоохранители переквалифицировали уголовное производство на ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

20-летнему подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Прокурор вновь будет ходатайствовать перед судом о содержании подозреваемого под стражей без возможности внесения залога", — сообщили в прокуратуре.

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