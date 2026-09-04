Сибіга та новий повірений у справах США Г’юстон обговорили дипломатичні зусилля задля досягнення миру

У п'ятницю, 4 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Г’юстона. Вони, зокрема, обговорили дипломатичні зусилля задля досягнення миру.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирний процес і партнерство

Сибіга привітав американського дипломата з початком його роботи в Україні, побажав успіхів та висловив сподівання на плідну спільну роботу задля подальшого зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Сторони обговорили поточні дипломатичні зусилля задля досягнення всеохоплюючого та сталого миру. Сибіга наголосив на важливості подальшої активної ролі США у мирному процесі.

Оборона та тиск на РФ

Окрему увагу дипломати приділили зміцненню оборонних спроможностей України та посиленню санкційного тиску на Росію.

Глава зовнішньополітичного відомства України підкреслив необхідність подальших рішучих кроків, які підвищуватимуть ціну продовження Росією війни та обмежуватимуть її здатність фінансувати й продовжувати агресію.

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Економіка та безпека Чорного моря

Крім того, сторони також обговорили розвиток взаємовигідного економічного співробітництва, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі. Сибіга наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства та захисту морських шляхів, які мають критичне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Також очільник МЗС України подякував США за підтримку України та підтвердив налаштованість на подальше зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Що передувало

Нагадаємо 23 серпня повідомлялося, що американський дипломат Пол Г’юстон у неділю розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні.

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