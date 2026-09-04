Сибига и новый поверенный в делах США Хьюстон обсудили дипломатические усилия по достижению мира
В пятницу, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял временного поверенного в делах США в Украине Пола Хьюстона. Они, в частности, обсудили дипломатические усилия по достижению мира.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Мирный процесс и партнерство
Сибига поздравил американского дипломата с началом его работы в Украине, пожелал успехов и выразил надежду на плодотворную совместную работу в целях дальнейшего укрепления украинско-американского стратегического партнерства.
Стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира. Сибига подчеркнул важность дальнейшей активной роли США в мирном процессе.
Оборона и давление на РФ
Особое внимание дипломаты уделили укреплению оборонного потенциала Украины и усилению санкционного давления на Россию.
Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул необходимость дальнейших решительных шагов, которые повысят цену продолжения Россией войны и ограничат ее способность финансировать и продолжать агрессию.
Экономика и безопасность Черного моря
Кроме того, стороны также обсудили развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, энергетическую безопасность и ситуацию в Черном море. Сибига подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства и защиты морских путей, имеющих критическое значение для глобальной продовольственной безопасности.
Также глава МИД Украины поблагодарил США за поддержку Украины и подтвердил нацеленность на дальнейшее укрепление украинско-американского стратегического партнерства.
Что предшествовало
Напомним, 23 августа сообщалось, что американский дипломат Пол Хьюстон в воскресенье приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль