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Новости Мирные переговоры Отношения Украины и США
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Сибига и новый поверенный в делах США Хьюстон обсудили дипломатические усилия по достижению мира

Сибига, Хьюстон

В пятницу, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял временного поверенного в делах США в Украине Пола Хьюстона. Они, в частности, обсудили дипломатические усилия по достижению мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Мирный процесс и партнерство

Сибига поздравил американского дипломата с началом его работы в Украине, пожелал успехов и выразил надежду на плодотворную совместную работу в целях дальнейшего укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на достижение всеобъемлющего и устойчивого мира. Сибига подчеркнул важность дальнейшей активной роли США в мирном процессе.

Оборона и давление на РФ

Особое внимание дипломаты уделили укреплению оборонного потенциала Украины и усилению санкционного давления на Россию.

Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул необходимость дальнейших решительных шагов, которые повысят цену продолжения Россией войны и ограничат ее способность финансировать и продолжать агрессию.

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Экономика и безопасность Черного моря

Кроме того, стороны также обсудили развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, энергетическую безопасность и ситуацию в Черном море. Сибига подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства и защиты морских путей, имеющих критическое значение для глобальной продовольственной безопасности.

Также глава МИД Украины поблагодарил США за поддержку Украины и подтвердил нацеленность на дальнейшее укрепление украинско-американского стратегического партнерства.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа сообщалось, что американский дипломат Пол Хьюстон в воскресенье приступил к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине.

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