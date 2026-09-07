112 тисяч місій від початку року: НРК масово використовують для логістики та евакуації

Індустрія дронів

Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень дрони виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, про це свідчать дані у бойовій системі DELTA.

Кожна місія НРК потенційно дає змогу зберегти життя та здоровʼя українських військовослужбовців. Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників.

Станом на початок вересня від початку 2026 року у DELTA зафіксовано близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів.

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Кількість таких завдань зростає щомісяця:

січень – 7 511;

лютий – 7 960;

березень – 9 072;

квітень – 11 028;

травень – 14 059;

червень – 16 664;

липень – 19 940;

серпень – 25 143.

Таким чином останнього місяця літа кількість логістичних та евакуаційних місій НРК перевищила аналогічний показник січня у 3,3 раза.

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Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю НРК відповідно до визначених Міністерством оборони України тактико-технічних характеристик.