112 тисяч місій від початку року: НРК масово використовують для логістики та евакуації
Індустрія дронів
Кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень дрони виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, про це свідчать дані у бойовій системі DELTA.
Кожна місія НРК потенційно дає змогу зберегти життя та здоровʼя українських військовослужбовців. Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників.
Станом на початок вересня від початку 2026 року у DELTA зафіксовано близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів.
Кількість таких завдань зростає щомісяця:
- січень – 7 511;
- лютий – 7 960;
- березень – 9 072;
- квітень – 11 028;
- травень – 14 059;
- червень – 16 664;
- липень – 19 940;
- серпень – 25 143.
Таким чином останнього місяця літа кількість логістичних та евакуаційних місій НРК перевищила аналогічний показник січня у 3,3 раза.
Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше оголосила тендер на закупівлю НРК відповідно до визначених Міністерством оборони України тактико-технічних характеристик.
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