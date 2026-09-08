Українські фахівці відновили зовнішнє електропостачання ЗАЕС: Гроссі назвав це важливим кроком

Українські фахівці 7 вересня відновили зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні НАЕК Енергоатом та заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у соцмережі X.

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ЗАЕС знову отримує електроенергію ззовні

7 вересня о 19:02 власні потреби Запорізької АЕС заживили від повітряної лінії 330 кВ Феросплавна-1.

Наразі споживання станції становить 11 МВт.

В Енергоатомі зазначили, що відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки роботі українських фахівців та локальному припиненню вогню. Це дозволило провести необхідні ремонтні роботи.

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У МАГАТЕ додали, що підключення відбулося після триденного ремонту, який українські фахівці виконували під захистом режиму припинення вогню, узгодженого агентством.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав відновлення електропостачання важливим кроком.

"Це важливий крок для запобігання ядерній аварії", — заявив Гроссі.

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Що означає відновлення зовнішнього живлення

За словами очільника МАГАТЕ, відновлення електропостачання після відключення, яке тривало майже три тижні, дозволяє ЗАЕС знову отримувати електроенергію для охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива.

Також зовнішнє живлення необхідне для інших важливих функцій ядерної безпеки та фізичного захисту станції.

В Енергоатомі нагадали, що ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання з 20 серпня. Увесь цей час критичні системи станції живилися від резервних дизель-генераторів.