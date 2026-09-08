Міноборони та ГО "Землячки" вдосконалять жіночу військову форму: спорядження протестують 1000 військовослужбовиць

Міністерство оборони України та громадська організація "Землячки" підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми та тестування комплекту індивідуального спорядження Female Combat Gear Kit.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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У Збройних Силах України служать десятки тисяч жінок, в тому числі – у бойових підрозділах. Досі єдиним затвердженим зразком форми для військовослужбовиць залишається літній польовий костюм: зимових і демісезонних варіантів для жінок не розроблено, тому частина військовослужбовиць після завершення базової загальновійськової підготовки (БЗВП) самостійно шукає необхідне спорядження.

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За словами заступника Міністра оборони Мстислава Баніка, в Міноборони розуміють, що рівність обов'язків вимагає від держави рівності у забезпеченні.

Рішення щодо модернізації жіночих комплектів форми, заміни елементів тощо, будемо приймати виключно після тестування та зворотного зв’язку від самих військовослужбовиць. Це дасть нам можливість приймати рішення не на припущеннях, а на основі даних – чого ми і прагнемо в процесі реформи забезпечення війська", - Мстислав Банік, заступник Міністра оборони України

Щоб рішення були максимально точними, вони мають спиратися на доказову політику, зокрема дослідження, вивчення практичного досвіду, додав він.

Що передбачає меморандум з ГО "Землячки"

Співпраця охоплює два напрями. Перший – доопрацювання літнього та зимового комплектів жіночої військової форми з урахуванням антропометричних і функціональних потреб: посадки, свободи рухів, сумісності зі спорядженням, сезонності.

Перший зразок зимового костюма виготовлено за лекалами ГО "Землячки", триває доопрацювання якості. Рішення щодо змін ухвалюватимуть після тестувань і зворотного зв'язку від самих військовослужбовиць.

Другий напрям – пілотний дослідницький проєкт Female Combat Gear Kit.

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Як працюватиме пілот Female Combat Gear Kit

Після завершення БЗВП і обрання бойової посади 1 000 військовослужбовиць отримають повний комплект бойового спорядження. До комплекту входять:

дві пари берців (зимові та демісезонні);

демісезонна форма "5-в-1" і зимовий комплект (куртка, утеплені штани);

термобілизна, футболки, шкарпетки;

шолом, бронежилет з полегшеними плитами й анатомічною плитоноскою;

індивідуальна медична аптечка з чотирма турнікетами;

тактичний рюкзак, активні навушники, дощовик-пончо, спальник, каремат, тактичні рукавиці;

транспортний кейс для польових умов.

Протягом 12 місяців ГО "Землячки" за сприяння Міноборони фіксуватиме фактичні строки експлуатації кожного елемента, потребу в заміні, випадки самостійної докупівлі спорядження, проблеми з розміром і зручністю та економічну ефективність моделі централізованого забезпечення.

Міноборони затверджує критерії відбору учасниць і забезпечує доступ до особового складу, "Землячки" відповідають за соціальний супровід кожної учасниці, закупівлю та логістику.

Чотири роки ми створювали рішення, спираючись на реальний досвід захисниць. Сьогодні ці напрацювання стають частиною державної системи – і саме в цьому для нас головна цінність цієї співпраці", - Ксенія Драганюк співзасновниця ГО "Землячки"

Подібні моделі вже впроваджені в армії США (Modular Scalable Vest на основі дослідження ANSUR II) і Великої Британії (Virtus Scalable Tactical Vest, серійне постачання – з квітня 2022 року).

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За підсумками пілоту Міноборони розгляне внесення оптимізованого складу комплекту до табелів речового майна та стандартів забезпечення військовослужбовиць на бойових посадах.

Раніше Міноборони детально пояснювало, що входить до комплекту жіночого модульного бронежилету і чим він відрізняється від чоловічого.