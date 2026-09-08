Минобороны и "Землячки" усовершенствуют женскую военную форму: снаряжение протестируют 1000 военнослужащих-женщин

Министерство обороны Украины и общественная организация "Землячки" подписали меморандум о сотрудничестве по совершенствованию женской военной формы и тестированию комплекта индивидуального снаряжения Female Combat Gear Kit.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В Вооруженных Силах Украины служат десятки тысяч женщин, в том числе - в боевых подразделениях. До сих пор единственным утвержденным образцом формы для военнослужащих-женщин остается летний полевой костюм: зимних и демисезонных вариантов для женщин не разработано, поэтому часть военнослужащих-женщин после завершения базовой общевойсковой подготовки (БОВП) самостоятельно ищет необходимое снаряжение.

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По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, в Минобороны понимают, что равенство обязанностей требует от государства равенства в обеспечении.

Решения о модернизации женских комплектов формы, замене элементов и т. п. мы будем принимать исключительно после тестирования и получения обратной связи от самих военнослужащих-женщин. Это даст нам возможность принимать решения не на основе предположений, а на основе данных - чего мы и стремимся в процессе реформы обеспечения войск", - Мстислав Баник, заместитель министра обороны Украины.

Чтобы решения были максимально точными, они должны опираться на доказательную политику, в частности на исследования и анализ практического опыта, добавил он.

Что предусматривает меморандум с ОО "Землячки"

Сотрудничество охватывает два направления. Первое – доработка летнего и зимнего комплектов женской военной формы с учетом антропометрических и функциональных потребностей: посадки, свободы движений, совместимости со снаряжением, сезонности.

Первый образец зимнего костюма изготовлен по лекалам ОО "Землячки", продолжается доработка качества. Решения об изменениях будут приниматься после тестирований и обратной связи от самих военнослужащих-женщин.

Второе направление - пилотный исследовательский проект Female Combat Gear Kit.

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Как будет работать пилотный проект Female Combat Gear Kit

После завершения БЗВП и назначения на боевую должность 1 000 военнослужащих-женщин получат полный комплект боевого снаряжения. В комплект входят:

две пары берцев (зимние и демисезонные);

демисезонная форма "5-в-1" и зимний комплект (куртка, утепленные брюки);

термобелье, футболки, носки;

шлем, бронежилет с облегченными пластинами и анатомической пластинной подкладкой;

индивидуальная медицинская аптечка с четырьмя турникетами;

тактический рюкзак, активные наушники, дождевик-пончо, спальник, каремат, тактические перчатки;

транспортный кейс для полевых условий.

В течение 12 месяцев ОО "Землячки" при содействии Минобороны будет фиксировать фактические сроки эксплуатации каждого элемента, необходимость в замене, случаи самостоятельной докупки снаряжения, проблемы с размером и удобством, а также экономическую эффективность модели централизованного обеспечения.

Минобороны утверждает критерии отбора участниц и обеспечивает доступ к личному составу, "Землячки" отвечают за социальное сопровождение каждой участницы, закупку и логистику.

"Четыре года мы разрабатывали решение, опираясь на реальный опыт защитниц. Сегодня эти наработки становятся частью государственной системы - и именно в этом для нас заключается главная ценность этого сотрудничества", - Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки"

Подобные модели уже внедрены в армии США (Modular Scalable Vest на основе исследования ANSUR II) и Великобритании (Virtus Scalable Tactical Vest, серийные поставки - с апреля 2022 года).

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По итогам пилотного проекта Минобороны рассмотрит вопрос о внесении оптимизированного состава комплекта в табели вещевого имущества и стандарты обеспечения военнослужащих-женщин на боевых должностях.

Ранее Минобороны подробно объясняло, что входит в комплект женского модульного бронежилета и чем он отличается от мужского.