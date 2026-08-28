Хотим, чтобы через "Армия+" женщины-военные могли подать рапорт о домогательствах, - соучредительница движения VETERANKA Прыймак
Инструкцию по противодействию сексуальным домогательствам и насилию в ВСУ начали обсуждать с Генштабом еще в 2021 году, однако после начала полномасштабного вторжения этот процесс приостановился.
Об этом заявила ветеранка, соучредительница "Женского ветеранского движения" (движения VETERANKA) Екатерина Прыймак в интервью Цензор.НЕТ.
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По ее словам, инструкцию по противодействию сексуальным домогательствам и насилию в армии начали обсуждать с Генштабом еще в 2021 году.
"Эти процессы я просто ненавидела. Потому что ты знаешь о службе женщин из собственного опыта и из того, что доходит до нас с полей, а тебе совершенно оторванные от жизни люди рассказывают, как будет лучше для женщин. Мне это просто не укладывается в голове.
Потом началась полномасштабная война — процесс остановился. Многие гендерные вопросы отошли на второй план, потому что они не были приоритетом для армии.
Для нас это не самоцель, но это важный показатель того, как в армии соблюдаются права людей и создаются возможности для их развития. В марте 2024 года мы подготовили петицию, чтобы вновь поднять этот вопрос. Эта петиция собрала 25 тысяч голосов, на нее отреагировал Президент, и мне как эксперту движения VETERANKA позвонили, чтобы спросить: "А в чём же проблема?" — говорит Прыймак.
Позже уже нашли такое решение, как внесение изменений в Дисциплинарный устав ВСУ, чтобы можно было привлекать к ответственности за дискриминацию и сексуальные домогательства тех, кто действительно в этом виновен.
"В общем, достаточно подать жалобу. Мы также хотим, чтобы в "Армия+" появился удобный рапорт, будем над этим работать. Это нужно для того, чтобы оставался электронный след", — пояснила она.
"Доказать факт домогательств сложно, и мы действительно советуем девушкам записывать на телефон то, что им говорят обидчики, а затем предоставлять эти записи, указывать в жалобах свидетелей и т. д. Но если командир не реагирует, лучше всего обратиться к военному омбудсмену. Или можно обратиться к нам — мы будем помогать.
Кроме того, в воинских частях есть советники по гендерным вопросам, к которым также можно обратиться. Они тоже должны оказать необходимую помощь", — посоветовала Прыймак.
Полный текст интервью с Екатериной Прыймак для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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