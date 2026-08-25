Охрана здоровья во время службы: в "Армія+" запустили новый курс
В приложении "Армія+" появился новый учебный курс "Защита здоровья: ВИЧ, гепатиты и туберкулез". Он поможет военнослужащим разобраться, в каких ситуациях существует риск заражения, как его снизить и что делать, если контакт с кровью или другими биологическими жидкостями уже произошел.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
О чем курс?
Как отмечается, в курсе объясняют, как передаются ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и туберкулез, а также опровергают распространенные мифы об этих инфекциях.
Курс состоит из пяти модулей. Из них военнослужащие узнают:
- что такое ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и туберкулез;
- как снизить риск заражения в повседневных и полевых условиях, в частности при оказании домедицинской помощи;
- как работает доконтактная профилактика ВИЧ и как получить ее бесплатно;
- что делать после контакта с кровью или другими биологическими жидкостями и когда требуется постконтактная профилактика;
- как защититься от гепатита В с помощью вакцинации и проверить свой вакцинальный статус;
- когда и как сдавать тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты, что такое "период окна" и где пройти тестирование конфиденциально;
- как сегодня лечат ВИЧ и гепатит С и как продолжить терапию в случае смены места службы;
- как распознать возможные признаки туберкулеза, пройти обследование и лечение.
В Минобороны добавили, что курс дает не только базовые знания об этих инфекциях, но и практические рекомендации для ситуаций, которые могут возникнуть во время службы: как оценить риск, что делать сразу после опасного контакта и куда обращаться за помощью.
Разработчики курса
Курс создан по инициативе Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Департаментом здравоохранения Министерства обороны Украины и благотворительной организацией "100% Жизнь" при финансовой поддержке правительства США.
В "Армія+" уже доступно более 30 курсов
Стоит отметить, что в "Армия+" уже доступны 30 учебных курсов - от тактической медицины, психологической подготовки и военного лидерства до кибергигиены, основ работы с БПЛА, РЭБ и цифровыми системами. Они дают военнослужащим практические знания и навыки, необходимые во время службы.
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