Охрана здоровья во время службы: в "Армія+" запустили новый курс

В приложении "Армія+" появился новый учебный курс "Защита здоровья: ВИЧ, гепатиты и туберкулез". Он поможет военнослужащим разобраться, в каких ситуациях существует риск заражения, как его снизить и что делать, если контакт с кровью или другими биологическими жидкостями уже произошел.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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О чем курс?

Как отмечается, в курсе объясняют, как передаются ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и туберкулез, а также опровергают распространенные мифы об этих инфекциях.

Курс состоит из пяти модулей. Из них военнослужащие узнают:

что такое ВИЧ, вирусные гепатиты В и С и туберкулез;

как снизить риск заражения в повседневных и полевых условиях, в частности при оказании домедицинской помощи;

как работает доконтактная профилактика ВИЧ и как получить ее бесплатно;

что делать после контакта с кровью или другими биологическими жидкостями и когда требуется постконтактная профилактика;

как защититься от гепатита В с помощью вакцинации и проверить свой вакцинальный статус;

когда и как сдавать тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты, что такое "период окна" и где пройти тестирование конфиденциально;

как сегодня лечат ВИЧ и гепатит С и как продолжить терапию в случае смены места службы;

как распознать возможные признаки туберкулеза, пройти обследование и лечение.

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В Минобороны добавили, что курс дает не только базовые знания об этих инфекциях, но и практические рекомендации для ситуаций, которые могут возникнуть во время службы: как оценить риск, что делать сразу после опасного контакта и куда обращаться за помощью.

Разработчики курса

Курс создан по инициативе Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины совместно с Департаментом здравоохранения Министерства обороны Украины и благотворительной организацией "100% Жизнь" при финансовой поддержке правительства США.

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В "Армія+" уже доступно более 30 курсов

Стоит отметить, что в "Армия+" уже доступны 30 учебных курсов - от тактической медицины, психологической подготовки и военного лидерства до кибергигиены, основ работы с БПЛА, РЭБ и цифровыми системами. Они дают военнослужащим практические знания и навыки, необходимые во время службы.