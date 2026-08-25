Захист здоров’я під час служби: в "Армія+" запустили новий курс

У застосунку "Армія+" з’явився новий навчальний курс "Захист здоров’я: ВІЛ, гепатити й туберкульоз". Він допоможе військовослужбовцям розібратися, у яких ситуаціях існує ризик інфікування, як його знизити та що робити, якщо контакт із кров’ю або іншими біологічними рідинами вже стався.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Про що курс?

Як зазначається, у курсі пояснюють, як передаються ВІЛ, вірусні гепатити В і С та туберкульоз, а також спростовують поширені міфи про ці інфекції.

Курс складається з п’яти модулів. Із них військовослужбовці дізнаються:

що таке ВІЛ, вірусні гепатити В і С та туберкульоз;

як знизити ризик інфікування в повсякденних і польових умовах, зокрема під час надання домедичної допомоги;

як працює доконтактна профілактика ВІЛ та як отримати її безоплатно;

що робити після контакту з кров’ю чи іншими біологічними рідинами та коли потрібна постконтактна профілактика;

як захиститися від гепатиту В за допомогою вакцинації та перевірити свій вакцинальний статус;

коли і як тестуватися на ВІЛ і вірусні гепатити, що таке "період вікна" та де пройти тестування конфіденційно;

як сьогодні лікують ВІЛ і гепатит С та як продовжити терапію у разі зміни місця служби;

як розпізнати можливі ознаки туберкульозу, пройти обстеження та лікування.

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У Міноборони додали, що курс дає не лише базові знання про ці інфекції, а й практичні рекомендації для ситуацій, які можуть виникнути під час служби: як оцінити ризик, що зробити одразу після небезпечного контакту та куди звертатися по допомогу.

Розробники курсу

Курс створений за ініціативи Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Департаментом охорони здоров’я Міністерства оборони України та благодійною організацією "100% Життя" за фінансової підтримки Уряду США.

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В "Армія+" вже доступні понад 30 курсів

Варто зазначити, що в "Армія+" уже доступні 30 навчальних курсів – від тактичної медицини, психологічної підготовки та військового лідерства до кібергігієни, основ роботи з БпЛА, РЕБ та цифровими системами. Вони дають військовослужбовцям практичні знання й навички, потрібні під час служби.