В Україні 47% жінок у бізнесі стикалися з упередженим ставленням за гендерною ознакою, – дослідження

В Україні 47% підприємиць, які мають власну справу, стикалися у бізнесі з упередженим ставленням за гендерною ознакою та сексизмом. Водночас 50% не мали такого досвіду.

Про це свідчать результати дослідження "Жінки в бізнесі: економіка та тренди підприємництва в Україні" агенції візуальних комунікацій Top Lead і Rating Group у співпраці з Міністерством економіки України та YouControl.

В основу дослідження увійшли думки, плани та бачення 602 жінок-підприємиць і 300 потенційних підприємиць в Україні.

Випадки упередженості

Згідно з дослідженням, найчастіше упереджене ставлення траплялося в таких випадках:

у комунікації з наявними клієнтами (32%),

всередині команди (21%),

у переговорах із потенційними клієнтами або під час участі в тендерах (21%).

Чому жінки обирають власний бізнес

Найчастіше респондентки заявляли, що бізнес – це більшою мірою можливість мати більше свободи, ніж заробляти. Так, 48% діючих підприємиць відзначили свободу, а 36% – можливість більше заробляти.

"Для жінок бізнес пов'язаний не лише з базовою фінансовою безпекою, а й із потребами вищих рівнів. Найчастіше респондентки вважають, що бізнес поліпшує самореалізацію та особистий розвиток (88% – серед чинних, 95% – серед потенційних), самоповагу (87% і 93% відновідно), визнання й повагу з боку інших (78% і 79%)", – сказано в дослідженні.

При цьому навіть за однакового доходу від бізнесу та найманої роботи абсолютна більшість жінок (близько 80% і серед чинних, і серед потенційних підприємиць) обрали б власну справу.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Гендерний розрив у зарплатах

Раніше повідомлялося, що найбільший гендерний розрив у зарплатних очікуваннях в Україні виявився в сфері IT – жінки вказують бажану зарплату в середньому на 11 559 грн менше, ніж чоловіки.

У першому кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому доходи чоловіків були вищими в середньому на 9 007 грн.

При цьому через процес мобілізації, міграцію та гострий дефіцит кадрів бізнес змушений переглядати звичні кадрові підходи.

Жінки дедалі частіше обіймають посади, які десятиліттями вважалися "чоловічими". Водночас разом із новими ролями вони часто стикаються зі старою проблемою: виконують ту саму роботу, що й чоловіки, але отримують меншу оплату.

Також стало відомо, що роботодавців у Європейському Союзі зобов'язали вказувати зарплати у вакансіях і звітувати про різницю в оплаті для жінок і чоловіків.

Також читайте: В Україні частка жінок серед безробітних за час великої війни зросла з 55% до 81%