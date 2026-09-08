В Україні вперше запровадили державний стандарт термінології безбар’єрності, - Зеленська

В Україні вперше з’явився державний стандарт "Термінологія безбар’єрності", який визначає коректну лексику для офіційних комунікацій. Про це перша леді Олена Зеленська заявила під час третього національного форуму "Моя безбар’єрність – 2026".

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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"Цього року, сподіваюся, зможемо зробити безбар’єрну мову вже загальним правилом. Уперше з’явився Державний стандарт "Термінологія безбар’єрності". Він закріпив лексику, яку не тільки бажано, а й треба використовувати в офіційних комунікаціях", – зазначила Зеленська.

Окрему увагу на форумі приділили "Мові гідності" – уроку з коректного спілкування, який 1 вересня провели в українських школах. За словами першої леді, його мета – формувати взаємоповагу ще з дитячого віку.

"Хтось скаже: що зміниться від того, чи ми говоритимемо "інвалід", чи "людина з інвалідністю"? Відповім: дещо важливе – людина нарешті посяде перше місце. І в нашому мовленні, і в наших діях", – сказала Зеленська.

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На форумі також представили проєкти з упровадження інклюзивних освітніх стандартів та розвитку ветеранських політик.

За словами першої леді, нині різні міністерства реалізують майже 30 проєктів із безбар’єрності. В Україні працюють безбар’єрні автошколи та ЦНАПи, розвивається адаптивний спорт, у громадах з’являються уповноважені з питань безбар’єрності.

У третьому щорічному форумі "Моя безбар’єрність – 2026", темою якого стали "Вивчені уроки", взяли участь понад 350 представників держави, громад, бізнес-асоціацій, ветеранської спільноти та міжнародних експертів.

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