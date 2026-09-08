В Украине впервые ввели государственный стандарт терминологии безбарьерности, - Зеленская

В Украине впервые появился государственный стандарт "Терминология безбарьерности", который определяет корректную лексику для официальных коммуникаций. Об этом первая леди Елена Зеленская заявила в ходе третьего национального форума "Моя безбарьерность - 2026".

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

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"В этом году, надеюсь, мы сможем сделать безбарьерный язык уже общим правилом. Впервые появился Государственный стандарт "Терминология безбарьерности". Он закрепил лексику, которую не только желательно, но и нужно использовать в официальных коммуникациях", – отметила Зеленская.

Отдельное внимание на форуме уделили "Языку достоинства" – уроку по корректному общению, который 1 сентября провели в украинских школах. По словам первой леди, его цель – формировать взаимоуважение еще с детского возраста.

"Кто-то скажет: что изменится от того, будем ли мы говорить "инвалид" или "человек с инвалидностью"? Отвечу: кое-что важное - человек наконец-то займет первое место. И в нашей речи, и в наших действиях", - сказала Зеленская.

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На форуме также представили проекты по внедрению инклюзивных образовательных стандартов и развитию политики в отношении ветеранов.

По словам первой леди, в настоящее время различные министерства реализуют почти 30 проектов по обеспечению безбарьерности. В Украине работают безбарьерные автошколы и ЦНАПы, развивается адаптивный спорт, в общинах появляются уполномоченные по вопросам безбарьерности.

В третьем ежегодном форуме "Моя безбарьерность – 2026", темой которого стали "Извлеченные уроки", приняли участие более 350 представителей государства, общин, бизнес-ассоциаций, ветеранского сообщества и международных экспертов.

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