В Украине впервые ввели государственный стандарт терминологии безбарьерности, - Зеленская
В Украине впервые появился государственный стандарт "Терминология безбарьерности", который определяет корректную лексику для официальных коммуникаций. Об этом первая леди Елена Зеленская заявила в ходе третьего национального форума "Моя безбарьерность - 2026".
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году, надеюсь, мы сможем сделать безбарьерный язык уже общим правилом. Впервые появился Государственный стандарт "Терминология безбарьерности". Он закрепил лексику, которую не только желательно, но и нужно использовать в официальных коммуникациях", – отметила Зеленская.
Отдельное внимание на форуме уделили "Языку достоинства" – уроку по корректному общению, который 1 сентября провели в украинских школах. По словам первой леди, его цель – формировать взаимоуважение еще с детского возраста.
"Кто-то скажет: что изменится от того, будем ли мы говорить "инвалид" или "человек с инвалидностью"? Отвечу: кое-что важное - человек наконец-то займет первое место. И в нашей речи, и в наших действиях", - сказала Зеленская.
На форуме также представили проекты по внедрению инклюзивных образовательных стандартов и развитию политики в отношении ветеранов.
По словам первой леди, в настоящее время различные министерства реализуют почти 30 проектов по обеспечению безбарьерности. В Украине работают безбарьерные автошколы и ЦНАПы, развивается адаптивный спорт, в общинах появляются уполномоченные по вопросам безбарьерности.
В третьем ежегодном форуме "Моя безбарьерность – 2026", темой которого стали "Извлеченные уроки", приняли участие более 350 представителей государства, общин, бизнес-ассоциаций, ветеранского сообщества и международных экспертов.
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