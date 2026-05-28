Кабмін ухвалив нові правила працевлаштування людей із інвалідністю. Бізнес має підготуватися за місяць

Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей із інвалідністю.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Для роботодавців запроваджуються зрозумілі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення робочих місць для людей із інвалідністю", – розповіла Свириденко.

Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року, щоб бізнес мав час адаптуватися.

Раніше в травні повідомлялося, що від початку 2022 року українські суди ухвалили 1 992 рішення в справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей із інвалідністю.

У середньому роботодавці, які в минулому році не виконали вимоги щодо працевлаштування людей із інвалідністю, мають сплачувати близько 317 тис. грн штрафу. За рік середній розмір санкцій збільшився на 20%.

У лютому Кабінет Міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб із інвалідністю.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн зросла низка виплат для роботодавців, які адмініструє Державна служба зайнятості.

За працевлаштування людей із інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, а також осіб, яким до виходу на пенсію залишилося не більше 5 років, роботодавець може отримати компенсацію до 8 647 грн.