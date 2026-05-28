Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Допомога людям з інвалідністю
745 0

Кабмін ухвалив нові правила працевлаштування людей із інвалідністю. Бізнес має підготуватися за місяць

Кабмін ухвалив нові правила працевлаштування людей із інвалідністю

Кабінет Міністрів України ухвалив нові правила для підтримки працевлаштування людей із інвалідністю.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Для роботодавців запроваджуються зрозумілі механізми контролю та можливість отримувати пільги за створення робочих місць для людей із інвалідністю", – розповіла Свириденко.

Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року, щоб бізнес мав час адаптуватися.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Працевлаштування людей із інвалідністю

Раніше в травні повідомлялося, що від початку 2022 року українські суди ухвалили 1 992 рішення в справах щодо невиконання нормативу працевлаштування людей із інвалідністю.

У середньому роботодавці, які в минулому році не виконали вимоги щодо працевлаштування людей із інвалідністю, мають сплачувати близько 317 тис. грн штрафу. За рік середній розмір санкцій збільшився на 20%.

У лютому Кабінет Міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством соціальної політики, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб із інвалідністю.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні з 8 000 грн до 8 647 грн зросла низка виплат для роботодавців, які адмініструє Державна служба зайнятості.

За працевлаштування людей із інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку, учасників бойових дій, а також осіб, яким до виходу на пенсію залишилося не більше 5 років, роботодавець може отримати компенсацію до 8 647 грн.

Автор: 

безробіття (424) робота (1069) інклюзія (52) інвалідність (118) безбар’єрність (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 