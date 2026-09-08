Через українські удари туристична галузь окупованого Криму зазнала понад 4 млрд рублів збитків

Туристична галузь тимчасово окупованого Криму за перші шість місяців 2026 року зазнала понад 4 млрд рублів збитків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 95,7%, а до кінця липня було скасовано близько мільйона поїздок на півострів.

Про це свідчать дані Росстату, які проаналізували росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Найбільші збитки зафіксували у травні – 850 млн рублів. Саме тоді Сили оборони України посилили удари по військових та інших об’єктах, пов’язаних з енергетикою і логістикою окупованого півострова.

Водночас прибуток туристичної галузі скоротився у 2,5 раза. За січень–червень туристичні компанії в окупованому Криму заробили близько 530 млн рублів проти майже 1,3 млрд рублів за аналогічний період 2025 року.

Ситуація продовжила погіршуватися влітку. У липні обсяг платних послуг туроператорів у Криму був майже на 55% нижчим, ніж торік, а в окупованому Севастополі падіння сягнуло близько 73%. Виручка готелів скоротилася відповідно на 74% та 10%.

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За даними Асоціації туроператорів Росії, до кінця липня в окупованому Криму та Севастополі скасували близько мільйона поїздок. Вартість анульованих бронювань оцінили у 20–25 млрд рублів, з яких 5–7 млрд припало на туроператорів.

На тлі провалу туристичного сезону російський уряд у липні виділив галузі понад 4,3 млрд рублів підтримки. З них 3,7 млрд спрямували окупованому Криму, ще 584,5 млн – Севастополю. Виплати передбачили для працівників понад 4,6 тис. туристичних підприємств.

Наприкінці серпня російська влада також надала місцевому бізнесу відстрочки зі сплати страхових внесків, продовжила строки стягнення заборгованості та призупинила виїзні податкові перевірки.

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