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Новини Удари по Криму
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Вибухи пролунали в окупованій Ялті: ймовірно, атакують морські дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованій Ялті пролунали вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ймовірно, було атаковано порт. 

Окупаційна влада оголосила про "небезпеку безекпіажних катерів".

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Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня

Автор: 

Ялта (103) Ялтинський район (7)
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Топ коментарі
+12
То "обломки" прибоєм до берега прибило)
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07.08.2026 13:45 Відповісти
+10
Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято -******* день , то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!
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07.08.2026 13:19 Відповісти
+9
То магнітниє бурі, то не ми...
Усе ця клята спека, дай їй Бог здоров'я...))
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07.08.2026 13:20 Відповісти

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