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Вибухи пролунали в окупованій Ялті: ймовірно, атакують морські дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованій Ялті пролунали вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ймовірно, було атаковано порт.
Окупаційна влада оголосила про "небезпеку безекпіажних катерів".
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А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято -******* день , то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!
Усе ця клята спека, дай їй Бог здоров'я...))