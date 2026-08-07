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Взрывы прогремели в оккупированной Ялте: вероятно, атакуют морские дроны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированной Ялте прогремели взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Вероятно, был атакован порт. 

Оккупационные власти объявили об "опасности беспилотных катеров".

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Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня
Ялта перебуває під атакою морських дронів 7 серпня

Автор: 

Ялта (344) Ялтинский район (7)
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Топ комментарии
+12
То "обломки" прибоєм до берега прибило)
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07.08.2026 13:45 Ответить
+10
Дякуємо Захисникам Украни та їх Родинам!!
А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято -******* день , то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!
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07.08.2026 13:19 Ответить
+9
То магнітниє бурі, то не ми...
Усе ця клята спека, дай їй Бог здоров'я...))
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07.08.2026 13:20 Ответить

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