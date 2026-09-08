Як координувати екіпажі та управляти боєм БпС: в Армія+ запустили новий курс

У застосунку Армія+ став доступний новий навчальний курс "Організація управління боєм БпС". Він побудований на практичному досвіді підрозділів, які ефективно застосовують безпілотні системи на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони.

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Курс допоможе розібратися, як організувати роботу пункту управління, координувати екіпажі різних типів, взаємодіяти з розвідкою та суміжними підрозділами, а також збирати й аналізувати результати бойової роботи.

Навчання насамперед буде корисним для оперативних чергових пунктів управління підрозділів безпілотних систем, їхніх помічників, начальників штабів і командирів. Також курс підійде військовослужбовцям, які хочуть краще розуміти організацію бойової роботи БпС.

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Чого навчає курс "Організація управління боєм БпС"

Курс складається з 5 модулів і 15 уроків. У ньому військовослужбовці дізнаються:

як організувати пункт управління та роботу оперативного чергового і його помічника;

як використовувати DELTA, зокрема модулі Monitor та Vezha для отримання й обміну інформацією;

як організувати спільну мапу, комунікацію та взаємодію з екіпажами й суміжними підрозділами;

як вести ближню, середню та дальню розвідку;

як координувати роботу екіпажів FPV, важких бомберів та ударних крил;

що враховувати під час управління боєм у міській забудові;

як організувати логістичне забезпечення бойових позицій;

які дані збирати та як аналізувати результати роботи підрозділу.

Окрема увага в курсі приділена взаємодії між екіпажами та службами. Йдеться про те, як вибудувати спільну бойову роботу: від отримання інформації про обстановку й вибору потрібного засобу до виконання завдання та аналізу результатів.

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Бойовий досвід яких підрозділів ліг в основу навчальної програми

Основою курсу став практичний досвід батальйону безпілотних систем "Легіон Північ" 44 окремої механізованої бригади. До створення навчальних матеріалів також долучилися представники 412 окремої бригади безпілотних систем Nemesis, додавши експертизу за стандартами Сил безпілотних систем. Навчальний курс реалізовано за підтримки Управління БпС Командування Сухопутних військ. Партнер створення курсу – громадська організація "Маґура".

Курс має допомогти підрозділам, які розвивають напрям безпілотних систем, швидше опановувати вже напрацьовані підходи до організації бойової роботи.

Які ще курси про дрони та технології доступні в Армія+

"Організація управління боєм БпС" – 31-й навчальний курс в Армія+. Він доповнює напрям підготовки з безпілотних та технологічних систем, де вже доступні курси "Безпілотні системи. Основи БпЛА", "Дрони на оптоволокні. Основи використання", "ГРАФІТ. Моніторинг ворожих БпЛА у реальному часі", "Дронова ППО", "Основи РЕБ" та "Наземні роботизовані комплекси. Основи застосування".

Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Курс уже доступний у розділі "Навчання" в застосунку Армія+.