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Новини Засідання Рамштайну
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Дев’ять країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні за підсумками "Рамштайну", - Міноборони України

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн

За підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" країни-партнери оголосили про нові внески та пакети військової допомоги для України. Серед них — ракети для ППО, дрони, артилерійські боєприпаси та кошти на закупівлю озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 8 вересня.

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Яку допомогу оголосили партнери України

За підсумками зустрічі країни оголосили про такі внески:

  • Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot і літаків F-16, а також закупівля безпілотників.
  • Велика Британія — £100 млн на закупівлю американського озброєння через механізм PURL. До кінця року Україні також планують передати 95 тисяч дронів і десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності.
  • Нідерланди — $300 млн у проєкт "Лінія дронів" та 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
  • Естонія — продовження військової підтримки України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП.
  • Норвегія — раніше оголошені $200 млн на закупівлю ракет для Patriot.
  • Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також ракети для ППО та артилерійські боєприпаси.
  • Литва — $10 млн на механізм PURL.
  • Польща — новий пакет військової допомоги на €50 млн, до якого, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.
  • Швеція — пакет підтримки на $28 млн, з яких $14 млн спрямують на PURL.

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Партнери продовжують підтримку України

Окрему увагу під час зустрічі приділили потребам української армії та посиленню її спроможностей.

"За підсумками зустрічі є такі результати", — повідомили в Міністерстві оборони України.

Серед оголошених рішень — постачання ракет для систем Patriot, засобів протиповітряної оборони, безпілотників, артилерійських боєприпасів та коштів на закупівлю американського озброєння через механізм PURL.

Партнери також підтвердили подальшу військову підтримку України у 2027 році та оголосили нові пакети допомоги.

Раніше повідомлялося, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро за підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Автор: 

оборона (4633) допомога і підтримка (1241) Рамштайн (231) війна в Україні (9156)
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