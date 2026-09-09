Дев’ять країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні за підсумками "Рамштайну", - Міноборони України
За підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" країни-партнери оголосили про нові внески та пакети військової допомоги для України. Серед них — ракети для ППО, дрони, артилерійські боєприпаси та кошти на закупівлю озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 8 вересня.
Яку допомогу оголосили партнери України
За підсумками зустрічі країни оголосили про такі внески:
- Німеччина — нові поставки ракет-перехоплювачів для систем Patriot і літаків F-16, а також закупівля безпілотників.
- Велика Британія — £100 млн на закупівлю американського озброєння через механізм PURL. До кінця року Україні також планують передати 95 тисяч дронів і десятки тисяч артилерійських снарядів підвищеної дальності.
- Нідерланди — $300 млн у проєкт "Лінія дронів" та 300 ракет для боротьби з безпілотниками.
- Естонія — продовження військової підтримки України у 2027 році на рівні щонайменше 0,25% ВВП.
- Норвегія — раніше оголошені $200 млн на закупівлю ракет для Patriot.
- Іспанія — €2 млн на пальне через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також ракети для ППО та артилерійські боєприпаси.
- Литва — $10 млн на механізм PURL.
- Польща — новий пакет військової допомоги на €50 млн, до якого, зокрема, увійдуть засоби протиповітряної оборони.
- Швеція — пакет підтримки на $28 млн, з яких $14 млн спрямують на PURL.
Партнери продовжують підтримку України
Окрему увагу під час зустрічі приділили потребам української армії та посиленню її спроможностей.
"За підсумками зустрічі є такі результати", — повідомили в Міністерстві оборони України.
Серед оголошених рішень — постачання ракет для систем Patriot, засобів протиповітряної оборони, безпілотників, артилерійських боєприпасів та коштів на закупівлю американського озброєння через механізм PURL.
Партнери також підтвердили подальшу військову підтримку України у 2027 році та оголосили нові пакети допомоги.
Раніше повідомлялося, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро за підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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