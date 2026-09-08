Війна Росії проти України може тривати ще роками, - Пентагон

Росія відновлює свої військові можливості та оборонну промисловість, тому союзникам треба готуватися до тривалої війни та до того, що Україна потребуватиме постійної підтримки.

Про це 8 вересня заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі на засіданні Контактної групи з оборони України Рамштайн, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин", — сказав посадовець.

Колбі наголосив, що нинішня реальність робить ще важливішими для Європи питання не тільки підтримки України, але й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації.

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Допомога від Європи

"Європа має продовжувати, а за необхідності — збільшувати підтримку нагальних потреб України на полі бою через механізм PURL. Постійне постачання боєприпасів та критично важливих засобів є ефективним. Це залишається надзвичайно важливим для того, щоб українські збройні сили могли утримувати лінію фронту та запобігати подальшому просуванню російських військ", — зауважив високопосадовець Пентагону.

За словами Колбі, країни Європи також мають вже зараз планувати стабільні закупівлі — ті, які підтримуватимуть довгострокове відновлення ЗСУ та ті, які потрібні для забезпечення власних оборонних потреб.

З огляду на це генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників України збільшити військову підтримку, заявивши, що вони мають "копати глибше", аби знайти необхідні ресурси.

Міністр оборони України Євгеній Хмара підкреслив критичну важливість дронної війни, заявивши, що до 90% успіхів на полі бою залежить від цієї зброї. Він попросив союзників прийняти необхідні фінансові рішення до листопада, щоб побачити результати на полі бою взимку.

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