Война России против Украины может продолжаться ещё годами, - Пентагон

Россия восстанавливает свой военный потенциал и оборонную промышленность, поэтому союзникам следует готовиться к длительной войне и к тому, что Украина будет нуждаться в постоянной поддержке.

Об этом 8 сентября заявил заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

"Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в течение ближайших месяцев и лет. Мы также должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам", - сказал чиновник.

Колби подчеркнул, что нынешняя реальность делает еще более важными для Европы вопросы не только поддержки Украины, но и ускорения собственного перевооружения и реиндустриализации.

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Помощь от Европы

"Европа должна продолжать, а при необходимости - увеличивать поддержку неотложных потребностей Украины на поле боя через механизм PURL. Постоянные поставки боеприпасов и критически важных средств являются эффективными. Это остается чрезвычайно важным для того, чтобы украинские вооруженные силы могли удерживать линию фронта и предотвращать дальнейшее продвижение российских войск", - отметил высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам Колби, страны Европы также должны уже сейчас планировать стабильные закупки - те, которые будут способствовать долгосрочному восстановлению ВСУ, и те, которые необходимы для обеспечения собственных оборонных нужд.

Учитывая это, генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников Украины увеличить военную поддержку, заявив, что им нужно "копать глубже", чтобы найти необходимые ресурсы.

Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул критическую важность войны с использованием дронов, заявив, что до 90% успехов на поле боя зависит от этого оружия. Он попросил союзников принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы увидеть результаты на поле боя зимой.

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