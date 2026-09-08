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Новости Военная помощь Украине Заседание Рамштайна
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Война России против Украины может продолжаться ещё годами, - Пентагон

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби

Россия восстанавливает свой военный потенциал и оборонную промышленность, поэтому союзникам следует готовиться к длительной войне и к тому, что Украина будет нуждаться в постоянной поддержке.

Об этом 8 сентября заявил заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

"Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины сохранятся в течение ближайших месяцев и лет. Мы также должны быть готовы к другим вероятным непредвиденным обстоятельствам", - сказал чиновник.

Колби подчеркнул, что нынешняя реальность делает еще более важными для Европы вопросы не только поддержки Украины, но и ускорения собственного перевооружения и реиндустриализации.

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Помощь от Европы

"Европа должна продолжать, а при необходимости - увеличивать поддержку неотложных потребностей Украины на поле боя через механизм PURL. Постоянные поставки боеприпасов и критически важных средств являются эффективными. Это остается чрезвычайно важным для того, чтобы украинские вооруженные силы могли удерживать линию фронта и предотвращать дальнейшее продвижение российских войск", - отметил высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам Колби, страны Европы также должны уже сейчас планировать стабильные закупки - те, которые будут способствовать долгосрочному восстановлению ВСУ, и те, которые необходимы для обеспечения собственных оборонных нужд.

Учитывая это, генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников Украины увеличить военную поддержку, заявив, что им нужно "копать глубже", чтобы найти необходимые ресурсы.

  • Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул критическую важность войны с использованием дронов, заявив, что до 90% успехов на поле боя зависит от этого оружия. Он попросил союзников принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы увидеть результаты на поле боя зимой.

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Пентагон (1559) война в Украине (9106)
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Топ комментарии
+16
Параша будет бить по Киеву и другим городам Украины ровно до тех пор, пока по мааацкве не полетят десятки баллистических ракет в сутки. А они не полетят до того времени, пока у власти в Украине зелёное }{уйловское чмо. Т.е. война будет продолжаться в одни ворота неопределённо долго (т.к. надежд на поумнение "мудрого нарiда" больше не существует).
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08.09.2026 21:52 Ответить
+9
Проблема в тому, що податки з того завода і міста частково забезпечують Вам та іншим Завистникам ті 190000. А кацапи все це зараз виносять, на жаль ((((
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08.09.2026 22:02 Ответить
+7
Ну так і воюйте
Ви ядерну зброю вкрали
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08.09.2026 21:51 Ответить

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