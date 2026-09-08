"Рамштайн-36": Польща готує для України пакет допомоги на 50 млн євро

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро за підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

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Польща готує новий пакет допомоги

Під час засідання партнери обговорили подальше посилення Сил оборони України. Серед основних напрямів підтримки — протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.

Українська сторона також представила партнерам План війни, за яким діють Сили оборони України.

За підсумками зустрічі країни-партнери оголосили про нові внески для підтримки України на полі бою.

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Зокрема, Польща готує пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро. Частину цієї підтримки спрямують на засоби протиповітряної оборони.

"Польща готує новий пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро", — зазначили в Міністерстві оборони України.

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Німеччина посилить українську ППО

8 вересня під час засідання Рамштайн Німеччина також оголосила про додаткову підтримку української протиповітряної оборони.

Берлін терміново передасть ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу. Також Німеччина збільшить постачання ракет AIM-9 та продовжить поставки ракет для IRIS-T.

До слова, нещодавно Німеччина, Франція та Польща заявили, що й надалі планують підтримувати Україну та працювати над досягненням справедливого і тривалого миру. Веймарський трикутник також наголосив на готовності робити внесок у надійні гарантії безпеки для України, зокрема в межах "Коаліції охочих".

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