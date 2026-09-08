"Рамштайн-36": Польща готує для України пакет допомоги на 50 млн євро
Польща готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро за підсумками 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
Польща готує новий пакет допомоги
Під час засідання партнери обговорили подальше посилення Сил оборони України. Серед основних напрямів підтримки — протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.
Українська сторона також представила партнерам План війни, за яким діють Сили оборони України.
За підсумками зустрічі країни-партнери оголосили про нові внески для підтримки України на полі бою.
Зокрема, Польща готує пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро. Частину цієї підтримки спрямують на засоби протиповітряної оборони.
"Польща готує новий пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро", — зазначили в Міністерстві оборони України.
Німеччина посилить українську ППО
8 вересня під час засідання Рамштайн Німеччина також оголосила про додаткову підтримку української протиповітряної оборони.
Берлін терміново передасть ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу. Також Німеччина збільшить постачання ракет AIM-9 та продовжить поставки ракет для IRIS-T.
- До слова, нещодавно Німеччина, Франція та Польща заявили, що й надалі планують підтримувати Україну та працювати над досягненням справедливого і тривалого миру. Веймарський трикутник також наголосив на готовності робити внесок у надійні гарантії безпеки для України, зокрема в межах "Коаліції охочих".
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