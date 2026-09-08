"Рамштайн-36": Польша готовит для Украины пакет помощи на 50 млн евро
Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 50 млн евро по итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.
Польша готовит новый пакет помощи
В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее укрепление Сил обороны Украины. Среди основных направлений поддержки - противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.
Украинская сторона также представила партнерам "План войны", по которому действуют Силы обороны Украины.
По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых взносах для поддержки Украины на поле боя.
В частности, Польша готовит пакет помощи общей стоимостью 50 млн евро. Часть этой помощи будет направлена на средства противовоздушной обороны.
"Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн евро", - отметили в Министерстве обороны Украины.
Германия усилит украинскую ПВО
8 сентября во время заседания в Рамштайне Германия также объявила о дополнительной поддержке украинской противовоздушной обороны.
Берлин в срочном порядке передаст ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера. Также Германия увеличит поставки ракет AIM-9 и продолжит поставки ракет для IRIS-T.
- К слову, недавно Германия, Франция и Польша заявили, что и в дальнейшем планируют поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира. Веймарский треугольник также подчеркнул готовность вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках "Коалиции желающих".
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