"Рамштайн-36": Польша готовит для Украины пакет помощи на 50 млн евро

Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 50 млн евро по итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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Польша готовит новый пакет помощи

В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее укрепление Сил обороны Украины. Среди основных направлений поддержки - противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.

Украинская сторона также представила партнерам "План войны", по которому действуют Силы обороны Украины.

По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых взносах для поддержки Украины на поле боя.

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В частности, Польша готовит пакет помощи общей стоимостью 50 млн евро. Часть этой помощи будет направлена на средства противовоздушной обороны.

"Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн евро", - отметили в Министерстве обороны Украины.

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Германия усилит украинскую ПВО

8 сентября во время заседания в Рамштайне Германия также объявила о дополнительной поддержке украинской противовоздушной обороны.

Берлин в срочном порядке передаст ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера. Также Германия увеличит поставки ракет AIM-9 и продолжит поставки ракет для IRIS-T.

К слову, недавно Германия, Франция и Польша заявили, что и в дальнейшем планируют поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира. Веймарский треугольник также подчеркнул готовность вносить вклад в надежные гарантии безопасности для Украины, в частности в рамках "Коалиции желающих".

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