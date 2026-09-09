Завершено розслідування щодо 10 військових РФ, причетних до дронових атак на цивільних Херсонщини

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 10 військовослужбовців РФ, яких обвинувачують у систематичних атаках дронами на мирних жителів правобережної Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці

Йдеться про військовослужбовців 404-го мотострілецького полку територіальних військ угруповання військ "Днєпр" ЗС РФ.

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомляв про їхню ідентифікацію та встановлену причетність до дронових атак на мешканців Херсонщини.

За даними слідства, упродовж 2025 року, перебуваючи на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, вони запускали безпілотники по правобережній частині області.

Оператори в режимі реального часу спостерігали за людьми через камери БпЛА, обирали цілі та завдавали ударів. Для атак використовували дрони зі скиданням боєприпасів і FPV-дрони-камікадзе, зокрема керовані через оптоволокно. Застосовували осколково-фугасні бойові частини, саморобні вибухові та запалювальні пристрої.

Серед задокументованих епізодів - атаки на чоловіка та жінку на одній із центральних вулиць Херсона, скид вибухового пристрою на чоловіка, який вигулював собак, а також ураження цивільних автомобілів.

Неодноразово під удари потрапляли медики та рятувальники. Зокрема, один із військовослужбовців двічі атакував рятувальників ДСНС, які прибули для ліквідації наслідків попередніх обстрілів.

Також зафіксовано скид боєприпасу поблизу міської клінічної лікарні та автомобілів швидкої допомоги з відповідними медичними позначеннями. Внаслідок атак постраждали водії, пішоходи, медичні працівники та рятувальники. Вони отримали опіки, баротравми, переломи та уламкові поранення, у тому числі травми, що становили безпосередню загрозу для життя.

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