Завершено расследование в отношении 10 военных РФ, причастных к атакам дронов на мирных жителей Херсонщины

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении 10 военнослужащих РФ, которых обвиняют в систематических атаках с использованием дронов на мирных жителей правобережной части Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Речь идет о военнослужащих 404-го мотострелкового полка территориальных войск группировки войск "Днепр" ВС РФ.

Ранее Офис Генерального прокурора сообщал об их идентификации и установленной причастности к атакам с использованием дронов на жителей Херсонской области.

По данным следствия, в течение 2025 года, находясь на временно оккупированном левобережье Херсонской области, они запускали беспилотники по правобережной части области.

Операторы в режиме реального времени наблюдали за людьми через камеры БПЛА, выбирали цели и наносили удары. Для атак использовали дроны со сбросом боеприпасов и FPV-дроны-камикадзе, в частности управляемые через оптоволокно. Применяли осколочно-фугасные боевые части, самодельные взрывные и зажигательные устройства.

Среди задокументированных эпизодов — атаки на мужчину и женщину на одной из центральных улиц Херсона, сброс взрывного устройства на мужчину, выгуливающего собак, а также поражение гражданских автомобилей.

Неоднократно под удары попадали медики и спасатели. В частности, один из военнослужащих дважды атаковал спасателей ГСЧС, прибывших для ликвидации последствий предыдущих обстрелов.

Также зафиксирован сброс боеприпасов вблизи городской клинической больницы и автомобилей скорой помощи с соответствующими медицинскими обозначениями. В результате атак пострадали водители, пешеходы, медицинские работники и спасатели. Они получили ожоги, баротравмы, переломы и осколочные ранения, в том числе травмы, представлявшие непосредственную угрозу для жизни.

Читайте также: Шансов, что следующего генерального прокурора мы получим по конкурсу, сейчас, к сожалению, нет, - Шабунин