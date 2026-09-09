Співачку Каменських внесли в базу "Миротворець" після заяв про російську мову

У базі "Миротворця" зʼявився профайл виконавиці Анастасії Каменських, яка напередодні розповідала про проблеми зі здоров’ям нібито після спілкування українською мовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі

Як вказано в профайлі, причина — "участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні" та "участь в актах гуманітарної агресії проти України".

Додано, що зараз вона виступає під псевдонімом NK.

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про скоєння цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", — йдеться в дописі на сайті Центру.

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База "Миротворець" (myrotvorets.center) — український інтернет-ресурс, створений у 2014 році на тлі анексії Криму та початку війни на Донбасі. Сайт публікує персональні дані людей, яких його адміністрація вважає причетними до злочинів проти національної безпеки України, тероризму, сепаратизму чи співпраці з Росією.

Що передувало?

У 2023 році Настя Каменських заявляла, що більше ніколи не співатиме російською мовою, однак згодом порушила цю обіцянку.

У липні 2026 року Потап та Настя Каменських виступили на фестивалі "Рандеву" Лайми Вайкуле з російськомовними хітами. У серпні вони опублікували в Instagram відео, у якому висміяли критику російської мови в Україні та заявили про "свободу".

8 вересня Настя Каменських, яка раніше потрапила у скандал з Олексієм Потапенком та знову почала говорити російською мовою, пояснила, що її тіло нібито "не приймає" українську мову.

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