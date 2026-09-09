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Новости База Миротворец
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Певицу Каменских внесли в базу "Миротворец" после заявлений о русском языке

В базе "Миротворца" появился профиль певицы Анастасии Каменских, которая накануне рассказывала о проблемах со здоровьем, якобы возникших после общения на украинском языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Как указано в профиле, причина - "участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Добавлено, что сейчас она выступает под псевдонимом NK.

Настю Каменских внесли в базу "Миротворця".Настю Каменских внесли в базу

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", - говорится в сообщении на сайте Центра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Потап и Настя Каменских оказались в центре нового скандала из-за ролика о русском языке и свободе. ВИДЕО

База "Миротворец" (myrotvorets.center) - украинский интернет-ресурс, созданный в 2014 году на фоне аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Сайт публикует персональные данные людей, которых его администрация считает причастными к преступлениям против национальной безопасности Украины, терроризму, сепаратизму или сотрудничеству с Россией.

Что этому предшествовало?

  • В 2023 году Настя Каменских заявляла, что больше никогда не будет петь на русском языке, однако впоследствии нарушила это обещание.
  • В июле 2026 года Потап и Настя Каменских выступили на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле с русскоязычными хитами. В августе они опубликовали в Instagram видео, в котором высмеяли критику русского языка в Украине и заявили о "свободе".
  • 8 сентября Настя Каменских, которая ранее оказалась в центре скандала с Алексеем Потапенко и вновь начала говорить на русском языке, объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык.

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Автор: 

украинский язык (1225) русский язык (636) певица (64)
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Топ комментарии
+4
а косолапий подєльнік насті кісти, той що перед кацапами труси знімав, коли буде в "Миротворці"?
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09.09.2026 23:46 Ответить
+4
З гуманітарних міркувань, щоб не завдавати фізичних страждань.
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09.09.2026 23:52 Ответить
+4
кіста ж вже є. так ще геморой виявлять
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09.09.2026 23:58 Ответить

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