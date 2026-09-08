Певица Каменских объяснила возвращение к русскому языку: "Тело не принимает украинский язык, у меня вылезла киста". ВИДЕО

Певица Настя Каменских, которая ранее оказалась в центре скандала с Алексеем Потапенко и вновь стала говорить по-русски, объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык.

Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оправдание

Каменских заявила, что перешла на украинский язык и полгода говорила исключительно на нем.

"Представляешь, у меня появилась киста, и я потеряла голос. Я даже не знала, что делать, и отменила концерты. Я пошла к психологу, и он мне говорит: " Вернись к русскому языку. Твое тело не воспринимает это (украинский язык — ред.)". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика. Я верю в психосоматику. Все, что с нами происходит, — это все из головы", — сказала она.

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Каменских также заявила, что языковой вопрос "довели уже до абсурда" и им "очень сильно манипулируют".

"Конечно, Украина на 100% должна говорить на украинском языке, но я тогда пришла к такому выводу, что сама хочу решать, на каком языке говорить, на каком языке петь", - добавила певица.

Что этому предшествовало?

В 2023 году Настя Каменских заявляла, что больше никогда не будет петь на русском языке, однако впоследствии нарушила это обещание.

В июле 2026 года Потап и Настя Каменских выступили на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле с русскоязычными хитами. В августе они опубликовали в Instagram видео, в котором высмеяли критику русского языка в Украине и заявили о "свободе".

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