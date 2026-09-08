Співачка Каменських пояснила повернення до російської: "Тело не принимает украинский язык, у меня вылезла киста". ВIДЕО

Виконавиця Настя Каменських, яка раніше потрапила у скандал з Олексієм Потапенком та знову почала говорити російською мовою, пояснила, що її тіло нібито "не приймає" українську мову.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Виправдання

Каменських заявила, що перейшла на українську мову та пів року говорила виключно нею.

"Уявляєш, у мене вилізла кіста і я втратила голос. Я навіть не знала, що робити, і скасувала концерти. Я пішла до психолога і мені мій психолог каже: "Повертайся на російську мову. Твоє тіло не сприймає це (українську мову — ред.)". Тут питання ж не кому належить ця мова. Це ж психосоматика чиста. Я вірю у психосоматику. Все, що з нами не відбувається — це все від голови", — сказала вона.

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Каменських також заявила, що мовне питання "довели вже до абсурду" і ним "дуже сильно маніпулюють".

"Звичайно, Україна 100% має говорити українською мовою, але я зробила тоді для себе висновок такий, що я сама хочу вирішувати якою мовою говорити, якою мовою співати", — додала співачка.

Що передувало?

У 2023 році Настя Каменських заявляла, що більше ніколи не співатиме російською мовою, однак згодом порушила цю обіцянку.

У липні 2026 року Потап та Настя Каменських виступили на фестивалі "Рандеву" Лайми Вайкуле з російськомовними хітами. У серпні вони опублікували в Instagram відео, у якому висміяли критику російської мови в Україні та заявили про "свободу".

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