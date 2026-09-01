Російська у шкільному чаті може коштувати до 11 900 грн: мовна омбудсманка нагадала правила для батьків і вчителів

Звичне повідомлення у батьківському чаті про уроки, розклад чи шкільний захід уже не є суто приватною розмовою. Якщо листування стосується організації навчання, воно належить до освітнього процесу, а отже, має вестися українською. За порушення мовного законодавства передбачені попередження та штрафи, а за повторне протягом року – до 11 900 гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про правила використання державної мови у школах нагадала Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

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Батьківський чат – не приватна розмова, якщо там вирішують шкільні питання

Ключовою є межа між приватним спілкуванням і комунікацією, пов’язаною з навчанням.

Мовне законодавство не регулює приватні розмови громадян. Тобто сам по собі факт, що людина спілкується російською у месенджері, не є порушенням.

Ситуація змінюється, коли йдеться про робочий або батьківський чат, у якому обговорюють організацію освітнього процесу. Батьки за законом є його учасниками, тому листування з учителями, адміністрацією школи та іншими учасниками щодо навчання має відбуватися державною мовою.

Це стосується не лише чатів. Українська є мовою освітнього процесу на уроках, під час виховних і позакласних заходів та іншої шкільної комунікації, йдеться у зверненні омбудсманки.

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Вимагати від учителя перейти на російську батьки не можуть

Окремо Івановська наголосила: педагог під час виконання професійних обов’язків не зобов’язаний переходити на іншу мову на вимогу батьків.

Водночас право представників корінних народів і національних меншин вивчати відповідні мови зберігається відповідно до законодавства.

Щодо російської мови позиція омбудсманки однозначна: гарантії захисту мов національних меншин та положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов не поширюються на мову держави-агресора.

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За повторне порушення – штраф до 11 900 гривень

За порушення вимог щодо використання державної мови у сфері освіти стаття 188-52 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність.

За перше порушення може бути винесене попередження або накладений штраф від 3 400 до 5 100 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, штраф становитиме від 8 500 до 11 900 гривень.

Водночас йдеться саме про порушення мовного законодавства у сфері освіти, а не про покарання людини за будь-яке повідомлення російською мовою. Приватне спілкування громадян залишається поза дією відповідних норм.

Івановська закликала вчителів пояснювати ці правила батькам без конфліктів, наголошуючи, що українська в освітньому процесі – не особиста вимога педагога, а встановлена законом норма.

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