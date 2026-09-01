Русский язык в школьном чате может стоить до 11 900 грн: языковой омбудсмен напомнила правила для родителей и учителей

Обычное сообщение в родительском чате об уроках, расписании или школьном мероприятии уже не является сугубо частным разговором. Если переписка касается организации обучения, она относится к образовательному процессу и, следовательно, должна вестись на украинском языке. За нарушение языкового законодательства предусмотрены предупреждения и штрафы, а за повторное нарушение в течение года - до 11 900 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о правилах использования государственного языка в школах напомнила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

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Родительский чат - не частный разговор, если там решаются школьные вопросы

Ключевым является граница между частным общением и коммуникацией, связанной с обучением.

Языковое законодательство не регулирует частные разговоры граждан. То есть сам по себе факт, что человек общается на русском языке в мессенджере, не является нарушением.

Ситуация меняется, когда речь идет о рабочем или родительском чате, в котором обсуждается организация образовательного процесса. Родители по закону являются его участниками, поэтому переписка с учителями, администрацией школы и другими участниками, касающаяся обучения, должна вестись на государственном языке.

Это касается не только чатов. Украинский язык является языком образовательного процесса на уроках, во время воспитательных и внеклассных мероприятий, а также в других формах школьной коммуникации, говорится в обращении омбудсмена.

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Требовать от учителя перейти на русский язык родители не могут

Отдельно Ивановская подчеркнула: педагог при исполнении профессиональных обязанностей не обязан переходить на другой язык по требованию родителей.

В то же время право представителей коренных народов и национальных меньшинств изучать соответствующие языки сохраняется в соответствии с законодательством.

Что касается русского языка, позиция омбудсмена однозначна: гарантии защиты языков национальных меньшинств и положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков не распространяются на язык государства-агрессора.

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За повторное нарушение - штраф до 11 900 гривен

За нарушение требований об использовании государственного языка в сфере образования статья 188-52 КУоАП предусматривает административную ответственность.

За первое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Если нарушение повторится в течение года, штраф составит от 8 500 до 11 900 гривен.

При этом речь идет именно о нарушении языкового законодательства в сфере образования, а не о наказании человека за любое сообщение на русском языке. Частное общение граждан остается вне действия соответствующих норм.

Ивановская призвала учителей объяснять эти правила родителям без конфликтов, подчеркнув, что украинский язык в образовательном процессе - не личное требование педагога, а установленная законом норма.

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