Корецький повідомив про нові законопроєкти для покриття дефіциту бюджету

Кабінет Міністрів 9 вересня ухвалив і передав до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра України Сергія Корецького, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Корецький назвав три напрями нових законопроєктів

Нові документи стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, АТ "Укрзалізниця" та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кабінет Міністрів доручив міністрам невідкладно опрацювати законопроєкти разом із народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

За словами Корецького, від початку вересня уряд уже схвалив і передав до парламенту вісім законопроєктів із необхідного пакета.

"Свою частину роботи Уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів. Діємо за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Уряду будуть ухвалені", – заявив Корецький.

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Уряд закликає Раду швидше ухвалити рішення

Прем’єр-міністр назвав ситуацію з дефіцитом державного бюджету серйозною. Він закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити закони, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Корецький наголосив, що спільна робота уряду та парламенту потрібна для стабілізації державних фінансів та забезпечення коштів на оборонні й соціальні видатки.

Один із документів стосується ринку залізничного транспорту України. Законопроєкт №16019 зареєстрували у Верховній Раді 3 вересня. Наразі його опрацьовує профільний комітет.

Законопроєкт №16018 стосується конкурсних процедур на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Його також зареєстрували 3 вересня.

Щодо законопроєкту про роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у повідомленні уряду наведено лише загальний предмет документа.

Раніше президент Володимир Зеленський поінформував європейських партнерів про додаткову потребу України у $27 млрд до кінця року.