Сочі атакували морські дрони: у місті пролунали вибухи, спалахнули пожежі. ВIДЕО

Увечері 9 вересня та в ніч проти 10 вересня російський Сочі зазнав атаки безпілотників. У місті пролунала серія потужних вибухів, після одного з ударів виникла пожежа. Російська влада заявила про постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ, місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси.

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Близько 22:00 у Сочі почали повідомляти про потужні вибухи в районі порту. Моніторингові канали заявили про атаку морських безпілотників на портову інфраструктуру.

У мережі з'явилися відео, на яких чути вибухи та видно яскраві спалахи. Після одного з ударів у районі набережної спалахнула пожежа.

Мер Сочі Андрій Прошунін закликав мешканців перебувати в укриттях і не наближатися до набережної. Через загрозу також почали евакуйовувати людей із концертних майданчиків, розташованих неподалік порту.

Російський оперативний штаб Краснодарського краю згодом підтвердив атаку безпілотників. Там заявили про пожежу на набережній та пошкодження інфраструктури пляжу і прилеглої території.

Спочатку місцева влада повідомила про одного постраждалого. Згодом кількість поранених у Сочі зросла до восьми осіб.

Інші деталі щодо характеру пошкоджень та наслідків атаки російська влада уточнювала протягом ночі.

На тлі ударів у Сочі довелося екстрено припинити концерт російської співачки Тетяни Буланової, який проходив неподалік від порту. Відвідувачів та команду артистки евакуювали через загрозу атаки.

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