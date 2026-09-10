Сочи атаковали морские дроны: в городе раздались взрывы, вспыхнули пожары

Вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября российский Сочи подвергся атаке беспилотников. В городе раздалась серия мощных взрывов, после одного из ударов возник пожар. Российские власти заявили о пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ, местные Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.

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Около 22:00 в Сочи начали поступать сообщения о мощных взрывах в районе порта. Мониторинговые каналы заявили об атаке морских беспилотников на портовую инфраструктуру.

В сети появились видео, на которых слышны взрывы и видны яркие вспышки. После одного из ударов в районе набережной вспыхнул пожар.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей находиться в укрытиях и не приближаться к набережной. Из-за угрозы также начали эвакуировать людей с концертных площадок, расположенных неподалеку от порта.

Российский оперативный штаб Краснодарского края впоследствии подтвердил атаку беспилотников. Там сообщили о пожаре на набережной и повреждении инфраструктуры пляжа и прилегающей территории.

Сначала местные власти сообщили об одном пострадавшем. Впоследствии число раненых в Сочи возросло до восьми человек.

Другие детали относительно характера повреждений и последствий атаки российские власти уточняли в течение ночи.

На фоне ударов в Сочи пришлось экстренно прервать концерт российской певицы Татьяны Булановой, который проходил недалеко от порта. Посетителей и команду артистки эвакуировали из-за угрозы атаки.

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