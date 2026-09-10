Трамп обіцяє $5 тис. кожному американцю, якщо республіканці переможуть на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5 тисяч "дивідендів Трампа", якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після проміжних виборів у листопаді.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Лідер США озвучив цю пропозицію на проміжному з'їзді Республіканської партії.

"Однак одразу було незрозуміло, як саме працюватимуть ці виплати і чи будуть вони законними. У США близько 270 мільйонів повнолітніх громадян, тож реалізація цієї ідеї коштувала б приблизно $1,35 трильйона", - зауважили журналісти.

Reuters пише, що незрозуміло, чи сподобається ця промова Трампа ключовим виборцям, які вагаються.

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Опитування громадської думки свідчать, що вони відвертаються від Республіканської партії на тлі дедалі більшого невдоволення вартістю життя та війною з Іраном.

"З'їзд поставив у складне становище передусім республіканців, які балотуються на складних виборах. Їм може знадобитися дистанціюватися від президента, щоб розширити свою електоральну підтримку, але водночас вони не можуть дозволити собі відштовхнути найвідданіших прихильників Трампа", - пише видання.

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